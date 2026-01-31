為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    社區高手出列！南市社造徵件開跑 最高補助35萬

    2026/01/31 15:37 記者洪瑞琴／台南報導
    南市社造徵件開跑，邀民眾用文化點亮社區。（南市文化局提供）

    南市社造徵件開跑，邀民眾用文化點亮社區。（南市文化局提供）

    想為地方做點不一樣的事嗎？南市「115年度社區營造及村落文化發展計畫」即日起開放徵件，廣邀社區高手、青年行動者、新住民與關心地方公共事務的民眾一起出招，用創意為社區注入新能量，最高補助金額可達35萬元。

    南市文化局指出，今年社區營造徵件主軸聚焦「區公所層級社造培力」、「青年（含新住民）參與公共事務」、「社區母語推廣」、「社區生態」及「風土飲食」等面向，只要提案具備文化視角與公共參與精神，不論是文化行動、公共討論或跨域合作構想，都歡迎提出。

    本年度計畫採競爭型補助機制，分為「文化共創類」與「公民審議類」兩大類型，最高補助金額分別為25萬元及35萬元，申請對象不限團體或個人，可依團隊特性與行動目標擇一申請，鼓勵更多元的社區行動實驗在台南各地發生。

    文化局表示，台南的社區營造之所以動人，來自無數民眾一次次「想為地方做點什麼」的實際行動。從社區活動中心的台文小學堂、學校教師共同設計的食農教育課程，到新住民媽媽親自帶路的香料走讀與文化廚房，以及學校與區公所攜手推動的地方文化課程，文化早已在日常生活中悄悄生根。

    過去透過「臺南400+民間串聯參與計畫」及「城垣文化補助徵選計畫」，成功吸引許多社群投入地方文化行動。今年度社區營造計畫將延續這股能量，鼓勵更多民眾從生活出發，以文化作為公共對話的起點，打造永續、共好的在地生活圈。

    為協助民眾掌握提案方向，文化局將於2月8日上午10時至12時，在台南市立圖書館新總館6樓拾光講堂舉辦聯合說明會，徵件截止至3月9日，廣邀社區高手踴躍出手，一起為台南點亮更多文化風景。

    南市文化局社區營造及村落文化發展計畫」徵選，今年度主題社區母語推廣、風土飲食與社造培力等。（南市文化局提供）

    南市文化局社區營造及村落文化發展計畫」徵選，今年度主題社區母語推廣、風土飲食與社造培力等。（南市文化局提供）

    青年、新住民都能提案，南市文化社區營造徵件開放中。（南市文化局提供）

    青年、新住民都能提案，南市文化社區營造徵件開放中。（南市文化局提供）

