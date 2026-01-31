山城馬力全開 台南南化公所熱鬧迎春

南化區公所舉辦「馬力全開」歲末迎新活動，名家現場揮毫，發放春聯。（記者吳俊鋒攝）

台南的南化區位處偏遠，但物產豐富，是知名的山城聚落，公所今天舉辦「馬力全開」新春活動，除了現場揮毫之外，也安排一系列精彩的節目，並設有特色市集，人潮湧至，熱鬧迎接農曆年。

迎新活動已成為寧靜山城裡的歲末盛會，男女老幼一起「逗熱鬧」，感受歡愉又溫馨的年節氛圍，活動在南化分駐所前封路舉行，鄉親們看表演、逛市集、買特產、領春聯，現場大排長龍。

南化區長徐全立說，邀請知名的書法家團隊進駐，現場揮毫，免費贈送充滿年味的春聯，讓民眾將吉祥喜氣帶回家；不僅有傳統墨香，更結合在地的學校、產業，以及新住民文化等，活動內容豐富呈現。

舞台方面，也邀請南化區各國中、小，以及社區發展協會輪番上陣，展現在地學子的純真活力，還有新住民獻唱越南歌，加上樂團跨界演出，以多元的異國曲風，為傳統新年注入歡樂與驚喜。

現場的特色市集，都是南化優質的農產品，讓民眾買到最道地的山城風味；更規劃了兒童氣墊遊戲區，打造專屬小朋友的春節嘉年華。

除熱鬧活動外，南化公所也串聯消防、戶政、衛生等單位，現場提供各項實用的業務與生活宣導。

徐全立也邀請民眾在春節假期時走訪南化，可以漫步於芬多精環繞的健行步道，感受豐富生態；或者前往各大廟宇參拜祈福，在自然、人文的洗禮下，徹底放鬆身心，喜迎新年。

南化區公所舉辦「馬力全開」歲末迎新活動，安排精彩的表演節目。（記者吳俊鋒攝）

南化區公所舉辦「馬力全開」歲末迎新活動，舞台表演相當精彩。（記者吳俊鋒攝）

