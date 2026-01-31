為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    43歲男遭天降怪手砸死留罹癌妻和3幼子 暖心人士捐5萬助渡難關

    2026/01/31 14:45 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東縣佛教會辦理「歲末關懷」發放紅包與物資，讓受困家屬與上千戶弱勢家庭，在寒冬中感受到最溫度的「佛心」支援。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣佛教會辦理「歲末關懷」發放紅包與物資，讓受困家屬與上千戶弱勢家庭，在寒冬中感受到最溫度的「佛心」支援。（記者蔡宗憲攝）

    春節將至，屏東縣萬巒鄉日前卻發生令人鼻酸的重大意外，43歲孫姓男子於上班途中遭掉落怪手壓死，留下患有血癌的妻子與3名就學子女，家庭支柱崩塌。

    「宗教界責無旁貸，要成為社會最堅實的後盾！」釋見引法師表示，日前聽到孫姓民眾的噩耗，心裡非常難過，尤其遺孀還在與病魔搏鬥，孩子們更需要支持，因此決定第一時間伸出援手。她也盛讚縣府在社福政策的用心，從關懷據點到脫貧計畫都走在前端，宗教團體更應與政府攜手，讓弱勢族群覺得「自己沒被遺忘」。

    縣府社會處長劉美淑致贈感謝狀表示，見引師父長期支持地方公益，每當有弱勢家庭發生變故，總是第一時間反應，是地方最溫暖的「及時雨」。活動尾聲，不少受助民眾雙手合十祈福，這份來自社會的善意，不僅解決了燃眉之急，更在春節前夕傳遞了無限的希望與祝福。

    屏東縣佛教會辦理「歲末關懷」發放紅包與物資，讓受困家屬與上千戶弱勢家庭，在寒冬中感受到最溫度的「佛心」支援。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣佛教會辦理「歲末關懷」發放紅包與物資，讓受困家屬與上千戶弱勢家庭，在寒冬中感受到最溫度的「佛心」支援。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播