新北年貨市集千元年貨1元起標 滿額抽萬元年菜

新北市經濟發展局在中和四號公園舉辦年貨大街。（記者翁聿煌攝）

新北市經濟發展局31日、2月1日兩天，每日上午11點到晚上7點，在中和四號公園舉辦「2026新北年貨市集」，現場集結年貨、伴手禮與節慶美食共40家業者，消費滿300元即可抽紅包，紅包禮有萬元年菜組、市集好物、新北特色伴手禮等，還有年貨拍賣會，龍蝦、鮑魚及烏魚子等市價千元年貨通通1元起標，年味滿滿。

經發局長盛筱蓉表示，新北市今年結合商圈、市場及新北各大場館推出「新北超有料 金馬舞好康」系列活動，自年初起率先攜手19個商圈推出新北商圈券，接著新北年貨市集推出超值年菜，集結新北各產業端出滿滿好康，邀請民眾春節期間到新北走春、享優惠。

年貨市集應景年節商品包括馬年米餅禮盒及平安吉祥貝果禮盒、應景的手工布製紅包袋、過年必備烏魚子等，累積消費滿300元即可參加「滿額抽紅包」活動，獎品包含市集買菜金、市集好物、冠軍蛋黃酥禮盒等好禮，每日最大獎為福容飯店「駿馬報喜萬元年菜組」，裡面包含德意金脆豬腳盤、雙蔘烏骨雞湯等美味佳餚圍爐加菜。

經發局表示，「年貨拍賣會」，活動期間每日4場次，每場次販售25組過年必備生鮮，有龍蝦、正鮑魚、白鯧、日本北海道生食級3S熟凍干貝以及8兩烏魚子等價值超過千元商品，皆1元起標，歡迎大家於活動期間，每日中午12點於大會服務台報名，每場限額50人，報名成功的民眾於每場次前30分鐘到服務台領取號碼牌參加拍賣會，得標新鮮、超值年菜帶回家。

新北市經濟發展局在中和四號公園舉辦年貨大街，集結新北美食商品。（記者翁聿煌攝）

