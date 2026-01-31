高雄農改場一年一度迎賓日吸引逾5千民眾 得獎蜜棗、蓮霧誘人

得獎蜜棗展示相當吸睛。（記者羅欣貞攝）

為讓農友與社會大眾深入了解農業研發成果與技術推廣應用，農業部高雄區農業改良場今（31）日上午10時至下午4時，舉辦一年一度的迎賓日活動，主題為「智慧務農・循環永續」，全面開放場區，吸引超過5、6000位民眾前往朝聖，看到碩大的得獎蜜棗、蓮霧都驚呼連連，也開心採買優質農產品。

今天迎賓日內容豐富多元，有農業研發成果與技術移轉廠商產品展示、優質農特產品與地方特色料理展售、熱帶花卉花藝設計展示、各式手作DIY體驗活動、戶外景觀花卉區、蓮霧與棗優質得獎果品展示，並安排智慧農機現場展演、草地音樂表演等精彩節目，相當適合親子同遊，上午一開放人潮不斷湧入。

高雄區農改場場長羅正宗表示，迎賓日邀集神農獎得主、績優產銷班、家政班、農會、合作社場、青年農民及原住民社區部落等，共計62攤展售在地特色農特產品與地方料理，促進消費者與生產者直接交流。

高屏地區為國內重要的蓮霧與蜜棗產區，面對近年氣候變遷帶來的挑戰，高雄農改場也積極推動友善環境的作物健康管理，舉辦「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，今日也頒獎給優勝農民與輔導單位，並同步展示得獎果品，提供民眾鑑賞及揪團訂購。

高雄農改場長期以科技研發為核心，近年在農業創新與技術推廣方面成果豐碩，並透過產官學合作機制，將多項研發技術成功移轉予廠商、農民團體及業界實際應用，深獲各界肯定。高雄區農改場副場長吳志文指出，今迎賓日讓民眾近距離接觸最新農業科技與應用成果，包括履帶式電動智能跟隨農地搬運機、自主移動智慧病害辨識精準噴藥機、無人化自動割草機等，吸引許多農民詢問。

