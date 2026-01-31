為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    昨才地質鑽探 台二線新北萬里段路旁溫泉水狂噴

    2026/01/31 14:29 記者盧賢秀／新北報導
    新北市萬里區大鵬里台二線旁大量溫泉從鑽探孔噴出。（記者盧賢秀攝）

    新北市萬里區台二線旁舊加投公共浴室拆除重新規劃，昨天工程人員進行地質鑽探鑽孔，今天上午卻大噴溫泉，約有3公尺高，民眾看了傻眼，擔心地基會下陷。觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）已派人到現場緊急處理。

    萬里區大鵬里銜接金山區的地方都是溫泉區，台二線旁原有座加投溫泉公共浴室，因地層下陷區公所去年拆除，北觀處重新評估規劃，昨天工程人員進行地質鑽探，不料今天上午鑽孔竟噴出大量溫泉，約有3公尺高，現場水氣瀰漫，假日天氣冷，許多去泡溫泉的民眾看了相當傻眼。

    大鵬里長李建材和附近民眾說，早上就發現有噴泉狂噴，該處本來就是溫泉區，今天氣溫下降，地下溫泉熱氣壓力膨脹，就往上噴出來，已經通知區公所和北觀處的人來處理。

    居民說，溫泉的熱度約90度，十分驚人，同時也擔心一直噴地下土石會流失，附近房屋會有危險。

    北觀處代理處長吳建志表示，觀光處進行萬里加投溫泉評估案，工程人員昨天前往進行地質鑽探，今天氣溫下降，溫泉就從鑽孔噴出來，目前還不知道原因，工程相關人員已經到現場緊急處理。

