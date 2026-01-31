為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    山友注意！九九山莊3/30起施工改善 調降容宿量

    2026/01/31 14:04 記者蔡政珉／苗栗報導
    山友注意，九九山莊進行改善工程，調降容宿量。（雪管處提供）

    山友注意，九九山莊進行改善工程，調降容宿量。（雪管處提供）

    攀登雪霸大霸尖山線的重要住宿地點九九山莊，農業部林業及自然保育署新竹分署將辦理「九九山莊建物及設施整體改善工程」，雪霸國家公園管理處提醒，工程期間為3月30日至2028年12月31日止（實際調整期間將視新竹分署工程進度彈性修正），屆時將調降九九山莊入園申請及住宿容宿量，山友務必留意並配合。

    雪管處表示，工程期間將分段拆除九九山屋群各住宿空間，各施工階段仍保留70床提供山友申請住宿；工程期間容宿量調整內容為一般申請每日容宿量由150名調降為70名（含外籍提前及專案申請）；外籍人士提前容宿量由24名調降為10名；專案申請容宿量由24名調降為10名。

    雪管處強調，容宿量調整措施將依新竹分署工程實際執行進度，必要時縮短或延長，另行公布。工程期間將請山友配合新竹分署現場規劃及工作人員指引。

    雪霸處也指出，高山地區施工條件艱困，物資運補與人力調度不易，請山友珍惜山區有限資源，於工程期間配合各項住宿與動線安排，山友規劃行程時務必留意名額變動，提早完成入園申請。

