    宜蘭蘇澳水患後歲末送暖 瓏山林捐助愛心30萬元

    2026/01/31 13:07 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭蘇澳鎮公所今年針對弱勢家庭舉辦歲末送暖活動，除瓏山林企業捐助愛心禮金捐助30萬元外，也吸引眾多廠家、愛心團體共襄盛舉，鎮長李明哲（右1）感謝各界善心挹注。（蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭蘇澳去年歷經水患後，各界愛心不斷湧入，鎮公所今年針對弱勢家庭舉辦歲末送暖活動，除瓏山林企業捐助愛心禮金捐助30萬元外，也吸引眾多廠家、愛心團體共襄盛舉，總計有低收入戶列冊255人受惠。

    蘇澳鎮公所推行「蘇澳物資轉運站」，長年整合民間善心捐款與政府資源幫助弱勢，但每逢歲末年終，仍有部分邊緣戶及低收家庭，面臨經濟與生活多重壓力，因此另會啟動送暖關懷，提供實質愛心禮金，也準備白米、奶粉及食品等民生物資。

    蘇澳鎮長李明哲今天親自發放「幸福年貨綜合物資」及「過年愛心禮金」。他說。感謝各界愛心匯聚，讓蘇澳更有溫度，確保鎮內列冊低收入戶及邊緣戶等弱勢族群，都能在寒冬中感受到社會的溫暖，度過平安豐盈的好年。

    蘇澳鎮公所表示，謝謝瓏山林企業捐助愛心禮金30萬元，也感謝眾多廠家、愛心團體的挹注，公所亦向農糧署申請獲得3千公斤白米，均將一併發放給弱勢戶，成為他們最及時的援助。

    蘇澳鎮公所舉辦寒冬送暖，弱勢戶前往領取物資及愛心禮金。（蘇澳鎮公所提供）

