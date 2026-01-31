台鐵平溪線今復駛 觀光客湧入十分放天燈「十分幸福」

台鐵平溪線今天復駛，許多觀光客搭火車到十分放天燈。（記者盧賢秀攝）

停駛了3個多月的台鐵平溪線，今天復駛，雖然北部天候不佳，有許多觀光客搭火車來放天燈，十分老街人氣相當旺，民眾紛紛拍照「火車回來了」；嶺腳和青桐的民眾很開心，舞龍舞獅、搓湯圓迎接火車，希望火車通了人來了，可以恢復觀光商機。

去年10月下旬東北季風與風神颱風外圍環流影響持續強降雨，十分線大華段及嶺腳至望古間路基流失，平溪線停駛搶修了3個月，今天復駛，早上十分老街就湧入許多遊客。

有民眾特地來搭火車到十分放天燈，遊客說搭到復駛第一班火車，覺得很懷舊、有趣，雖然下雨，也不影響心情。民眾在老街旁放天燈，寫下「十分幸福」的願望。

旅遊業者說，今天有日本、馬來西亞等觀光客來十分放天燈，遊客搭火車來覺得很開心，認為這是台灣的特色，尤其是日本團都希望坐火車來放天燈。

天燈業者說，火車停駛後影響很大，生意少了3成以上，今天復駛了，很開心，也看到希望。

平溪區長劉亷中說，嶺腳和菁桐地區的民眾出入大部分都靠火車，火車停駛之後，觀光客大部分只到十分，很少到嶺腳和菁桐，今天火車復駛，居民很開心，上午舞龍舞獅、搓湯圓祈福，希望能夠逐漸恢復商機。

觀光客在天燈上寫下十分幸福的願望。（記者盧賢秀攝）

觀光客到十分放天燈。（記者盧賢秀攝）

嶺腳的居民舞獅慶祝十分線復駛。（平溪區公所提供）

菁桐的民眾舞龍迎接平溪線復駛。（記者盧賢秀攝）

台鐵平溪線復駛，民眾爭相拍照。（記者盧賢秀攝）

觀光客到十分放天燈。（記者盧賢秀攝）

