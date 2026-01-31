為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北淡水金色水岸自行車道優化 「海堤段」拚7月啟用

    2026/01/31 12:27 記者黃子暘／新北報導
    新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程。（記者黃子暘攝）

    新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程。（記者黃子暘攝）

    新北市淡水區是熱門觀光景點，為加強金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程並表示，金色水岸受國內外旅客喜愛，市府投入5.85億元（交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元），自關渡至淡水新市鎮海堤推動營造工程，海堤段將打造1.7公里海景夕照自行車道，力拚今年7月底前完工啟用。

    侯友宜說，營造工程分為5大區段共11公里進行優化，涵蓋「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」和「海堤段」，強化景觀串聯及休憩節點規劃；海堤段工程預算約為2億元，既有自行車道視覺封閉、缺乏遮蔭，還有中斷騎乘等問題，改善後將能遠眺淡水河出海口與觀音山，還有遮蔭休憩節點，並騎乘路線縫合市區路網，是整體路網中視野最遼闊、自然風貌最豐富的一段。

    高灘處長黃裕斌表示，海堤段約1.7公里，工程主要為拓寬自行車道至3公尺，以高架鋼構橋落柱於海堤混凝土結構建置，並改善既有自行車道與入口標誌指引，提供更清楚、舒適的通行空間；淡海輕軌藍海線開通後，民眾可乘坐淡海輕軌至沙崙站，步行或出騎乘YouBike沿既有淡水河濱自行車道前往；需留意的是，海堤段自行車道因坐落於海岸管制區中特定管制區，規定海岸地區開放每日上午6點至晚間7點，請民眾留意開放時間。

    黃裕斌補充，新北河濱共有7條自行車道，長度218公里，串聯北北基桃；金色水岸自行車道改善工程已陸續開工，沿線5段工程預計於2027年完工。

    新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程。（記者黃子暘攝）

    新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程。（記者黃子暘攝）

    新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程。（記者黃子暘攝）

    新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程。（記者黃子暘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播