新北淡水金色水岸自行車道優化 「海堤段」拚7月啟用

新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程。（記者黃子暘攝）

新北市淡水區是熱門觀光景點，為加強金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程並表示，金色水岸受國內外旅客喜愛，市府投入5.85億元（交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元），自關渡至淡水新市鎮海堤推動營造工程，海堤段將打造1.7公里海景夕照自行車道，力拚今年7月底前完工啟用。

侯友宜說，營造工程分為5大區段共11公里進行優化，涵蓋「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」和「海堤段」，強化景觀串聯及休憩節點規劃；海堤段工程預算約為2億元，既有自行車道視覺封閉、缺乏遮蔭，還有中斷騎乘等問題，改善後將能遠眺淡水河出海口與觀音山，還有遮蔭休憩節點，並騎乘路線縫合市區路網，是整體路網中視野最遼闊、自然風貌最豐富的一段。

請繼續往下閱讀...

高灘處長黃裕斌表示，海堤段約1.7公里，工程主要為拓寬自行車道至3公尺，以高架鋼構橋落柱於海堤混凝土結構建置，並改善既有自行車道與入口標誌指引，提供更清楚、舒適的通行空間；淡海輕軌藍海線開通後，民眾可乘坐淡海輕軌至沙崙站，步行或出騎乘YouBike沿既有淡水河濱自行車道前往；需留意的是，海堤段自行車道因坐落於海岸管制區中特定管制區，規定海岸地區開放每日上午6點至晚間7點，請民眾留意開放時間。

黃裕斌補充，新北河濱共有7條自行車道，長度218公里，串聯北北基桃；金色水岸自行車道改善工程已陸續開工，沿線5段工程預計於2027年完工。

新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程。（記者黃子暘攝）

新北市府高灘地工程管理處推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，工程已於去年5月開工，市長侯友宜今（31）日前往視察「海堤段」工程。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法