解決宜蘭七賢長久水患 溪洲抽水站暨改善工程動土

宜蘭員山七賢村地勢低窪且緊鄰蘭陽溪，每逢颱風豪雨極易發生溪水倒灌，當地將建抽水站解決淹水問題。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣員山鄉七賢村地勢低窪且緊鄰蘭陽溪，每逢颱風豪雨極易發生溪水倒灌，當地雖設有「開口堤」宣洩洪水，後因防洪需求改為封閉式防水閘門，但近年仍多次發生水患，縣政府獲中央補助3.1億元，今天舉行溪洲抽水站新建工程動土，連同周邊道路加高改善，預計2027年底前完工。

溪洲抽水站新建工程今天動土，經費由中央前瞻基礎建設計畫補助3億1730萬元，其中宜蘭縣府辦理溪洲抽水站新建工程費2億5800萬元，去年已完成整體規劃及設計，並於今年1月27日發包，將新建抽水站1座及前池、進流渠道、放流箱涵和相關機電等設備。

其餘近6千萬元經費，由員山鄉公所及宜蘭市公所辦理周邊橋梁改建與道路加高改善。農田水利署亦籌編經費，配合改善溪洲排水路，透過跨機關整合，提升整體計畫區排洪效能。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，七賢長期受水患困擾，低地淹水深度曾達1公尺，淹水歷時長達34小時，縣府近年持續推動整治，目標是徹底解決淹水問題，讓居民在颱風與大雨期間，不再擔驚受怕，受水患之苦。

立委陳俊宇說，七賢治水歷程從完成蘭陽溪堤防改善、道路墊高的基礎設施改善，到設置臨時抽水站，在一般降雨時能有效排水後，去年更在行政院政務委員陳金德支持下，核定3.1億經費興建永久性抽水站及周邊改善工程，期許未來早日完工，讓居民遠離淹水恐懼。

宜蘭溪洲抽水站完工示意圖。（記者王峻祺攝）

宜蘭員山七賢將建溪洲抽水站，解決地方水患之苦。（記者王峻祺攝）

宜蘭溪洲抽水站新建工程動土。（記者王峻祺攝）

