為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南六甲落羽松季開幕 美景限時登場

    2026/01/31 11:37 記者楊金城／台南報導
    六甲落羽松就位在台一線旁。（記者楊金城攝）

    六甲落羽松就位在台一線旁。（記者楊金城攝）

    2026台南六甲落羽松季今天（31日）開幕了，位在六甲區菁埔埤周邊的落羽松林披上綠橙紅色調，層層堆疊的美景吸引民眾來賞景、拍照留念，浪漫氛圍的美景限時登場，要把握觀賞時機。

    台南市副市長姜淋煌主持落羽松季開幕，與民眾感受六甲限定的季節風景。他說，六甲落羽松季已成為全國具指標性的季節性觀光活動之一，遊客來到六甲，不僅能放慢腳步、沉澱心情，欣賞自然美景，還能逛市集、品嘗在地美食，活動並凝聚六甲及周邊地區的力量，結合在地景觀與農村特色，帶動地方觀光發展。

    六甲區長陳啓榮表示，今年適逢馬年，公所在落羽松林周邊規劃多項裝置藝術，除了具代表性的六甲特色公仔與花海外，也有超人氣巨型貓咪公仔「巷仔Niau」和台南第二監獄創作的馬年花燈，為園區增添濃濃春節喜氣與拍照亮點。

    六甲落羽松季開幕活動由赤山表演藝術坊、林鳳社區千歲團及六甲國小國樂團接力登台，讓現場氣氛熱鬧非凡，現場也設置特色攤位市集，展售六甲商圈特產、道地小吃及曾文地區農特產品，讓遊客在欣賞美景之餘，也能一次滿足味蕾，深入體驗地方特色。

    六甲落羽松季活動將持續至3月1日，公所邀請民眾把握年節與假期前來踏青賞景、拍照留念，並可延伸規劃「曾文地區一日遊」，走訪官田八田與一紀念園區、水雉園區，柳營德元埤荷蘭村、劉啟祥美術紀念館和下營上帝廟等景點，也可順遊鹽水月津港燈節、新營波光節，透過跨區觀光串聯，豐富旅遊體驗。

    六甲落羽松林有2千多棵落羽松。（記者楊金城攝）

    六甲落羽松林有2千多棵落羽松。（記者楊金城攝）

    季節限定落羽松。（記者楊金城攝）

    季節限定落羽松。（記者楊金城攝）

    六甲落羽松隨處可拍。（記者楊金城攝）

    六甲落羽松隨處可拍。（記者楊金城攝）

    六甲落羽松吸引民眾拍照。（記者楊金城攝）

    六甲落羽松吸引民眾拍照。（記者楊金城攝）

    2026台南六甲落羽松季今天（31日）開幕了。（記者楊金城攝）

    2026台南六甲落羽松季今天（31日）開幕了。（記者楊金城攝）

    落羽松特色市集。（記者楊金城攝）

    落羽松特色市集。（記者楊金城攝）

    特色市集，麻豆分局也來宣導春節交通安全。（記者楊金城攝）

    特色市集，麻豆分局也來宣導春節交通安全。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播