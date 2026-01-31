為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    落實「先建後遷」 航空城安置街廓自建開工達1342件

    2026/01/31 10:25 記者謝武雄／桃園報導
    桃園航空城安置街廓進入實質開發，建築執照核發後申報開工達1342戶。（圖由桃園市航空城工程處提供）

    中央與桃園市政府合作推動桃園航空城區段徵收開發案，為實行「先建後遷」原則，區域內涵蓋117塊坵塊安置街廓已全數完成基礎建設，邁入「實質開發」的階段，至今安置街廓建照核發數量已達1443件，申報開工1342件，開工率達93％。

    航空城安置街廓規劃於機場園區（海軍基地）、附近地區西側（桃園機場捷運周邊、大海里、埔心里、五權里、青峰里及青山里等）、附近地區東側（機場捷運A11站周邊）等區塊，如今市府已完成電力、電信、污水、自來水、天然氣等五大管線主管佈設，以及道路、照明與排水等工程。

    桃市府表示，安置街廓建照核發數量已達1443件，包括機場園區799件、附近地區644件），其中，申報開工1342件，包括機場園區739件、附近地區603件，開工率達93％。

    市府說，考量安置街廓正處施工高峰期，大量重型機具進出可能對公共設施造成暫時性的耗損或需要配合動線遷移，航空城工程處將於民眾建築工程陸續完工後，全面檢視並修復道路、人行道及相關公設，確保優質的公共環境。

    此外，航空城全區工程同步穩健推進，其餘區段徵收工程整體進度約達25％，工區內全力進行拆除、土方、污水、排水、共同管道、灌溉及事業廢水等工項。

