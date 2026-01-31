新北委外家暴性侵防治社工怨薪資落後北桃 社會局稱均依衛福部規定

新北家防補助起薪38898元。（民眾提供）

新北市家庭暴力暨性侵害防治工作是委託民間單位執行，但負責執行的社工人員指出，同為政府補助家暴性侵防治工作，新北市委外社工起薪最低，落後台北7千元，落後桃園市2千元，新北市社會局副局長許秀能表示，新北市家暴中心社工的薪資均依照衛福部規定，台北市可能在財政條件允許下額外增補，新北市未來會盡量來協助改善整體工作條件及福利制度。

許秀能指出，115年度委託民間單位辦理的服務方案，皆依衛生福利部「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」規定核給社工人員薪資，並依年資、學歷、執業執照、專科證書、執行風險業務等級提供加給，以維護工作人員的薪資權益，並未有所苛扣，她也補充，桃園市與新北市待遇相同，只是表列項目方式不同。

請繼續往下閱讀...

投訴指出，他是長期投入家庭暴力防治服務的社會工作人員，基於第一線實務經驗，新北市家庭暴力防治委外方案社工的起薪，明顯低於其他直轄市，已形成制度性不公平，並實際影響人力留任與服務穩定，依公開徵才資料顯示（附上截圖證明），新北市起薪38898至39898元、桃園市起薪40893元以上、台北市起薪45397元以上。

投訴者指出，3市職缺皆屬政府補助或委託的家暴、性侵防治工作，實際工作內容高度相似，包含高風險個案管理、保護令相關協助、跨網絡協調、陪同報案與出庭等，專業門檻與風險程度並無顯著差異，然而，新北市的起薪卻明顯偏低，與桃園市差距約2千元，與台北市更相差近7千元。

這樣的薪資差距，已直接反映在實務現場，新北市委外家暴防治單位長期出現補人困難的狀況，職缺數量居高不下，部分單位即使長期刊登徵才，仍無法補齊人力，現職社工因此被迫承擔更高案量與更頻繁的危機處理工作，進一步加速耗竭與流動，形成惡性循環。

桃園市家防中心補助起薪40893元。（民眾提供）

台北家防社工補助起薪45397元。（民眾提供）

台北市社會局委外社工人員資加給表。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法