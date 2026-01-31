南投最大溜滑梯公園重開放！遮陽網全面升級不「卡卡」

南投名間親子生態園區，園內2座大型溜滑梯上方遮陽網升級為固定式，不再擔心強風造成遮陽網糾結「卡卡」。（記者劉濱銓攝）

南投縣名間親子生態園區，以縣內最大溜滑梯公園聞名，但過去遮陽網為活動式，導致遇上強風容易糾纏故障，園區去年9月封閉整修4個多月，最近才重新開放，遮陽網現升級為固定式，立柱也重新加固，不再擔心強風造成遮陽網糾結「卡卡」，也確保親子能在涼爽環境休憩遊玩。

南投縣政府表示，此次溜滑梯公園封閉整修，主要是改善活動式遮陽網，並在周邊遊具區增加遮陽設施，經加強立柱強度，並改成固定式遮陽網後，目前大跨距的遮陽網已能因應強風，不再擔心風大無法展開使用，或容易故障的問題。

另外，園區與步道也加裝太陽能照明系統，透過日間發電，讓園區在傍晚就能有照明，且燈光會持續到晚上8點，不僅遊客能玩得更久，附近居民散步也更安全。

縣府說，封閉整修期間，園區遊具也全面檢整保養，確保設施運作無虞，以維護遊憩安全，並呼籲民眾要玩人工草皮坡道時，請勿使用滑草板，以免草皮刮傷損壞。

南投名間親子生態園區，封閉整修4個多月重新開放，不僅改善遮陽設施，遊具也全面檢整保養，確保遊憩安全。（記者劉濱銓攝）

