為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投最大溜滑梯公園重開放！遮陽網全面升級不「卡卡」

    2026/01/31 10:54 記者劉濱銓／南投報導
    南投名間親子生態園區，園內2座大型溜滑梯上方遮陽網升級為固定式，不再擔心強風造成遮陽網糾結「卡卡」。（記者劉濱銓攝）

    南投名間親子生態園區，園內2座大型溜滑梯上方遮陽網升級為固定式，不再擔心強風造成遮陽網糾結「卡卡」。（記者劉濱銓攝）

    南投縣名間親子生態園區，以縣內最大溜滑梯公園聞名，但過去遮陽網為活動式，導致遇上強風容易糾纏故障，園區去年9月封閉整修4個多月，最近才重新開放，遮陽網現升級為固定式，立柱也重新加固，不再擔心強風造成遮陽網糾結「卡卡」，也確保親子能在涼爽環境休憩遊玩。

    南投縣政府表示，此次溜滑梯公園封閉整修，主要是改善活動式遮陽網，並在周邊遊具區增加遮陽設施，經加強立柱強度，並改成固定式遮陽網後，目前大跨距的遮陽網已能因應強風，不再擔心風大無法展開使用，或容易故障的問題。

    另外，園區與步道也加裝太陽能照明系統，透過日間發電，讓園區在傍晚就能有照明，且燈光會持續到晚上8點，不僅遊客能玩得更久，附近居民散步也更安全。

    縣府說，封閉整修期間，園區遊具也全面檢整保養，確保設施運作無虞，以維護遊憩安全，並呼籲民眾要玩人工草皮坡道時，請勿使用滑草板，以免草皮刮傷損壞。

    南投名間親子生態園區，封閉整修4個多月重新開放，不僅改善遮陽設施，遊具也全面檢整保養，確保遊憩安全。（記者劉濱銓攝）

    南投名間親子生態園區，封閉整修4個多月重新開放，不僅改善遮陽設施，遊具也全面檢整保養，確保遊憩安全。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播