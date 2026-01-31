為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣好行換新裝 高雄墾丁共營中心蟬聯第一

    2026/01/31 10:59 記者陳彥廷／屏東報導
    台灣好行去年換新裝。（記者陳彥廷攝）

    交通部觀光署日前公佈「台灣好行」全國評比，推動「大鵬灣琉球線」的「高墾線共營管理中心」（簡稱高墾中心）蟬聯冠軍；大鵬灣國家風景區管理處獲得第3名，台灣好行在去年換新裝，在換新裝後獲得第一，別具有意義。

    鵬管處指出，高墾中心原以「墾丁快線」為主，後續觸角擴張，包括「大鵬灣琉球線」、「墾丁機場快線」及預約成行的郵輪式路線神山線及沿山可愛咖線等。

    高墾線目前由高雄客運及屏東客運經營，因公司與公司間的良性競爭，鼓勵業者拿出最高的標準服務遊客，屏東汽車客運柯佳宏及高雄汽車客運顧友翔兩人還獲選優良駕駛接受表揚。

    鵬管處指出，高墾中心除了準點及旅遊諮詢都在水準以上外，場站的資訊、清潔及遊客反映問題也都能有效率處理，尤其高墾線至今的遺失物尋獲失主率近百分百，充滿熱情且使命必達的台式服務受遊客好評。

    鵬管處表示，去年年中，台灣好行換新裝後獲得好評，搭車人潮不斷成長中，但整體客運業卻存在著司機缺工的隱憂，將與客運業者討論因應策略，攜手繼續精進台灣好行的服務。

