新竹縣春節垃圾清運時程公布 注意高壓瓶及電池須獨立回收

新竹縣環保局製作各鄉鎮市農曆春節期間垃圾清運資訊圖卡，提醒民眾留意垃圾收運時間。（新竹縣政府提供）

家家戶戶開始大掃除迎接農曆新年，新竹縣政府環保局製作13鄉鎮市9天春節期間的垃圾清運資訊圖卡，提醒民眾留意垃圾收運時間，並呼籲民眾確實做好分類回收與減量，注意高壓瓶及電池務必獨立回收，避免壓縮爆炸危及清潔人員安全，一同攜手安心過好年。

環保局同時也提醒民眾，務必將廚餘瀝乾水分再丟，大型家具請事先聯繫清潔隊，以及請民眾將電子電器內的電池取出獨立回收，還有瓦斯罐、髮膠罐等高壓瓶應確認用盡，獨立包裝並標示「內有高壓瓶」，遵守「完、包、警、收」四步驟。

請繼續往下閱讀...

環保局提到，2月15日（週日，小年夜）當日有湖口鄉、關西鎮、北埔鄉、峨眉鄉及尖石鄉有進行加班清運，其他鄉鎮市仍維持停止收運，呼籲民眾提前進行大掃除，並落實垃圾分類。

2月16日（週一，除夕）當日除芎林鄉試辦的白天定時定點、峨眉鄉、竹東鎮（員山里、柯湖里）、尖石鄉及五峰鄉的前山區域停止收運以外，其他鄉鎮市皆維持正常清運。

2月17日（週二，初一）至2月18日（週三，初二），全縣各鄉鎮市停止收運垃圾。其中，竹北、新豐、湖口、新埔、關西、寶山、北埔、芎林、峨眉等10鄉鎮市，延長停收至20日（週五，初四）。

2月19日（週四，初三）僅橫山鄉及竹東鎮的員山里及柯湖里提供收運，其他餘地區維持停收。2月20日（週五，初四）除竹東鎮（上坪里、瑞峰里、陸豐里）、尖石鄉及五峰鄉正常收運以外，其餘鄉鎮市仍持續維持停收。

2月21日（週六，初五）多數鄉鎮市已開始正常清運，除芎林鄉試辦的白天定時定點、竹東鎮的上坪里、瑞峰里、陸豐里、橫山鄉及尖石鄉仍為停止收運狀態。2月22日（週日，初六）則除新豐鄉下午有進行加班清運以外，其他鄉鎮市皆為停止收運狀態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法