基隆深澳坑路擋土牆將重塑 融人在地風情

基隆深澳坑路118號周邊擋土牆久未維護顯得不美麗，近期將重新彩繪融入地方風情。（記者盧賢秀攝）

基隆市的道路旁有許多擋土牆，社區民眾都會加以彩繪，讓單調的牆面增添美麗的風景。不過基隆多雨潮濕，有些擋土牆彩繪多年後，牆面掉漆顯得髒髒的，市議員何淑萍爭取「深澳坑路118號周邊擋土牆美化工程」去年底已經發包了，2月即將開工，日前召開施工前說明會，未來牆面的彩繪圖案將融入地方特色風情，美化牆面也更有溫度。

深澳坑路是基隆市往返新北市瑞芳區的主要幹道，車流量大，深澳坑路118號周邊擋土牆，10多年前採用當時流行的保麗龍12星座造型，剛開始很時尚，但是長年缺乏維護，多雨潮濕，擋土牆的排水孔水流過後有水漬，牆面掉漆顯得髒髒的。

近年深澳坑大型集合住宅激增，何淑萍邀請當地的深澳國小校長陳建文、孝深里長郭姵萱一起來改造擋土牆，何淑萍說已爭取到市府都發處經費支持，去年底完成發包，預計今年2月開工，工期75個日曆天，日前召開施工前說明會，她希望安全與美觀都要到位。

何淑萍表示，里民關心、討論未來牆面彩繪的設計圖案，將融入深澳坑地區早期礦工生活的風情等，同時，施工期間必須確保學童與行人的安全，降低對居民的干擾。

