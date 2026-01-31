禽流感好發季新北動保加強防疫稽查 籲民眾「5要6不」防疫

新北市府動物保護防疫處指出，為防堵病毒隨候鳥跨境傳播，動保處近日針對新北的禽場、集籠場及屠宰場加強防疫查核。（新北市動保處提供）

進入禽流感好發季節，台中市日前也爆發禽流感案例，新北市府動物保護防疫處指出，為防堵病毒隨候鳥跨境傳播，動保處近日針對新北的禽場、集籠場及屠宰場加強防疫查核，並突擊檢查三峽「弘道養雞場」等重點場所，確保圍網設施設置符合規定；另外，去年10月至今年1月間，已累計訪視消毒養禽場116場次、屠宰場及集籠場等高風險場域消毒110場次，提醒民眾也要遵從「五要六不」防疫原則，避免與不明來源的禽鳥接觸、勿購買來源不明的禽鳥及蛋品。

動保處表示，「弘道養雞場」飼養大量紅羽土雞，動保處每月不定期採樣篩檢，更要求禽舍圍網網目必須符合規格，徹底隔絕野鳥進入。

動保處說，最新監測數據顯示，我國候鳥遷徙路徑上游國家日本及韓國已爆發約300起案例；而台灣南部如高雄、台南沿海也已於野鳥排遺及黑面琵鷺身上檢出高病原性禽流感，對此，新北動保處加強擴大禽場主動監測、環境採樣、禽流感熱區場域清潔消毒，輔導轄內養禽戶生物安全與自衛防疫措施，以期防疫滴水不漏。

動保處呼籲，民眾勿購買來源不明的禽鳥及蛋品，並要遵從「五要六不」原則，禽肉及蛋需熟食，隨時注意勤洗手，雙手避免任意碰觸眼、鼻、口等黏膜，非必要或無防護下，避免到家禽宰殺處所、養禽場及活禽市場等，避免與不明來源的禽鳥接觸，咳嗽或打噴嚏時遮掩口鼻，若有發燒等呼吸道症狀應戴口罩並儘速就醫。

