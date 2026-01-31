為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    冷空氣來襲北台愈晚愈濕冷 明日至下週二低溫下探11度

    2026/01/31 08:40 即時新聞／綜合報導
    吳德榮指出，今日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，平地低溫下降至12度；明日至下週二冷空氣持續影響，平地最低溫約降至11度，台北測站則可降至15度左右。（資料照）

    氣象專家指出，今日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，平地低溫下降至12度；明日至下週二冷空氣持續影響，平地最低溫約降至11度，台北測站則可降至15度左右。下週三至週五冷空氣逐日減弱，不過下週五晚起鋒面抵達，下週六至下下週一則有另一波「很強」的冷空氣南下。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，台北測站接近15度。北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。今日各地區氣溫如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。

    吳德榮表示，明日至下週二受冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，台北測站則可降至15度左右；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。

    吳德榮說明，下週三至週五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下週四的清晨、台北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

    吳德榮提到，下週五（6日）晚起鋒面抵達，下週六至下下週一則有另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲與美國模式等4種模擬，不但強度很分歧（歐洲模擬為強烈、美國模擬亦將原超強寒流大幅調弱為強烈），氣溫最低的時間亦不一致，且皆持續調整中，故莫急下定論，應續觀察。

