    首頁 > 生活

    動保生命教育扎根 屏縣陪伴犬貓走入校園今年辦25場

    2026/01/31 08:25 記者羅欣貞／屏東報導
    小朋友開心伸手摸摸陪伴犬。（屏東縣政府提供）

    小朋友開心伸手摸摸陪伴犬。（屏東縣政府提供）

    深化校園動物保護生命教育，屏東縣政府農業處推動「生命教育走入校園計畫」，帶領受過專業訓練的陪伴犬、貓走進校園，以寓教於樂的方式向學童宣導動保觀念，並透過近距離互動，引導孩子認識動物、學習尊重生命，受到學童熱烈歡迎。

    農業部統計資料，屏東縣2024年遊蕩犬估有1萬24隻，認領養率40%，屏縣府農業處持續努力推動犬隻認養及動物保護觀念，從2023年起推動高齡友善寵物陪伴動物計畫，培訓陪伴動物3犬1貓，至今已經服務近30場次，因成效良好，去（2025）年起新增將陪伴動物帶入校園，共辦理22場次，透過淺顯易懂的課程內容，讓學童了解犬貓的基本習性與正確互動方式。

    屏縣府農業處長鄭永裕表示，校園是生命教育向下扎根的重要場域，透過學習觀察動物的情緒表現，避免因不當行為造成動物緊迫或受傷，課程中也傳遞「飼主責任」的核心理念，強調飼養寵物必須提供妥善照顧，並杜絕任意棄養的行為。

    鄭永裕進一步說明，今（2026）年將汲取去年的成功經驗，並且增加場次，預計辦理25場次，期許更多孩子在學習過程中培養同理心與責任感，進而成為推動動物保護與生態保育的重要力量。未來也將持續整合跨局處及民間資源，深化動物保護教育，讓尊重生命的理念持續深入校園與社會。

    學生和陪伴貓互動。（屏東縣政府提供）

    學生和陪伴貓互動。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府農業處推動「生命教育走入校園計畫」。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府農業處推動「生命教育走入校園計畫」。（屏東縣政府提供）

