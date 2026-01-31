北興國中管樂班表演經典《羅密歐與茱麗葉》 結合戲劇演出豐富藝術層次

北興國中管樂班成果發表會，展現學子平時跨域、整合能力學習成果。（北興國中提供）

嘉義市北興國中管樂班連年獲全國音樂比賽特優肯定，日前在嘉義市文化局音樂廳舉辦第26屆成果發表會「樂若興辰」，以管樂為敘事主軸，結合戲劇演出與舞台走位，表演經典大劇《羅密歐與茱麗葉》，將樂音化為富含情感層次的藝術語言。

北興國中校長林世清說，管樂班的教育核心從單一技術訓練，深化為跨域素養與整合能力的培育，此次成果發表會，是校本課程長期耕耘的具體成果，展現學生多面向的學習能量，學生參與戲劇排練與肢體設計，將音樂節奏與情感轉化為舞台動作；舞台道具與視覺效果也是學生在教師引導下自行構思與製作，結合科技工具與美感設計，讓學習轉化為實用的生活能力。

林世清說，國中3年的學習短暫，然而音樂的陶冶能陪伴學子一生，學校藉由校園巡演、大型成果展演，讓學生精進音樂技術，並在節目企劃、團隊分工與溝通協調中累積關鍵能力。

北興管樂班成果發表會1月29日舉行，當天現場座無虛席、掌聲不斷。林世清說，北興學子用管樂實力，融合戲劇、舞蹈、科技與雙語表達，突破傳統音樂會形式，在指揮曾膺安、宋偉銘、各分部教師長期的專業指導下，以及家長會長張凱莉、管樂後援會等人的支持，共同打造一場兼具藝術深度與教育意涵的跨域成果發表會。

北興國中管樂班日前舉辦成果發表會，融合管樂、戲劇、舞蹈、科技等元素。（北興國中提供）

