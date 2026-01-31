佛光山春節平安燈法會 600架無人機展演時間曝

佛光山「2026年春節平安燈法會」的主燈「蓮華飛騎」。（佛光山提供）

佛光山將於2月17日到3月18日（農曆正月初一到卅）舉辦「春節平安燈法會」，整整一個月都有平安燈、表演、活動及美食，600架無人機展演時間為農曆初一到初六的晚間8點半。

佛光山表示，春節主題平安燈架設在曼陀羅園，「蓮華飛騎」主燈高12米，意指好事蓮蓮，馬到成功。主燈蓮花燈座環繞6面LED螢幕，亮燈時間為農曆初一到初六，晚間7點及9點各一場。

燈會分四大主題，第一區「駿程萬里福慧增」，主打祈福走春。第二區「馬到成功吉星照」是拍照打卡重點區，另有600架無人機在大雄寶殿上空表演燈光秀，展演時間初一到初六上燈法會後的晚間8點半。

第三區「馬躍新春喜自得」適合親子同樂，佛陀紀念館有「光照大千」祈福、犀牛區大樹下故事屋，展廳有麥積山石窟藝術特展和沉浸式體驗，以及雜技秀、「三好嘉年華」花車遊行，保證讓大家看得樂開懷。第四區「馬踏祥雲嘗美味」是吃貨的天堂。

佛光山指出，「三好嘉年華會」由佛光山育幼院青年及院童合力創意打造12台花車；菩提路上有來自全球3300顆創彩繪燈籠，楓香大道上的280顆是得獎作品。遊走新春平安燈法會有導覽指南，必玩、必拍走春路線和祈福攻略，紙本和官網看得到。

佛光山菩提路上，有來自全球彩繪燈籠3300顆。（佛光山提供）

