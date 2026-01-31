廚餘之亂進化2》不能餵豬  學校、業者搶救廚餘大作戰

台中校園要求團膳業者載走廚餘。（台中市餐盒食品公會提供）

記者黃旭磊／台中專題報導

台中市熟廚餘每日平均約280噸，包括社區大樓廚餘約105噸、清潔隊沿街收運家戶廚餘約70噸，還有高中以下學校約20噸廚餘，都不能餵豬，龍津高中校長彭佳偉坦言「廚餘是各校潛在的痛」，學校午餐秘書及營養師減少湯水配菜，學生也盡量不倒水溝避免長期堵塞。

「要求學生把湯水吃完，這也太不近人情」，彭佳偉表示，學校尚無預算購置大型廚餘機，廚餘瀝水直接倒水管或水溝，長期下來堵塞問題嚴重，目前就是請廚房菜色以少油、少湯為主，估算廚餘含水量，每隔幾天廚餘的含水量可多一些。

大新國小嚴格要求團膳業者載走廚餘，校長蔡承憲兼任台中市午餐輔導委員，蔡承憲說，「誰是廠商，誰就要帶走廚餘」，不能丟給學校處理，春安國小營養午餐委託鎮平國小代辦，屬於公辦民營（即校方有廚房設備，招標委託廠商辦理廚工管理），廠商全力清走廚餘。

台中市餐盒食品公會供應3百多校營養午餐，理事長詹琬琪說，午餐4菜，實務上打在餐桶內難免都會帶湯水，像青菜類都是水煮法，就算瀝乾打到餐桶內，難免有湯汁或水蒸氣凝結水，「實務上呈現廚餘，難免帶湯水」，湯水廚餘難處理。

逢甲大學推動廚餘計畫2.0（快速堆肥）計畫，校友企業與母校合推「快速發酵技術」，利用專利酵素在3.5小時內將廚餘轉化為高效有機肥。

泓橋環保科技工程董事長張永煬說，花18年時間研發找到高成效酵素，能快速分解廚餘臭味，還能把廚餘轉化為有機肥料與營養液，用於農作物增肥。

