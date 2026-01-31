廚餘之亂進化1》非洲豬瘟引爆廚餘之亂  台中廚餘亂象再進化

台中每天家戶廚餘近百噸「潘（phun）」（台語：濕廚餘）去化壓力大增。（讀者提供）

記者黃旭磊／台中專題報導

台中梧棲去年10月爆發非洲豬瘟，引爆全國養豬政策大轉變，目前台中每天家戶廚餘近百噸「潘（phun）」（台語：濕廚餘）去化壓力大增，號稱啟動全台規模最大「家用廚餘機補助計畫」迅速額滿，從「廚餘大戰」進化到「廚餘機大戰」，學校展開搶救廚餘大作戰，餐廳及團膳業者怒稱「市長說清運沒問題，清運量能在哪裡？」

豬瘟事件「廚餘海」、「燕圾湖」等滾滾廚餘瀑布噁爆畫面深植人心，3座焚化廠包括文山、烏日及后里曾連續「裸倒」超過6千噸廚餘，因含水多，導致焚化貯坑滑坡停擺，上百輛載滿廚餘垃圾車排隊數小時，民進黨台中市議員江肇國、何文海稱，社區廢棄物業者不收廚餘，清運業者空等讓「潘」在烈日下曝曬，居民及上班族都臭到受不了。

依「廢棄物清理法」規定，大型社區廚餘垃圾由乙級廢棄物清除業者載運，垃圾車要排隊瀝乾水分，才能進爐燃燒，南屯區住戶說，「大樓垃圾車都改成半夜來收」，才不用在白天排隊幾小時。

垃圾清除業者傳出坐地起漲，西屯區皇城街大樓從原本每月2千元漲至1萬4千餘元，台中市廢棄物清除處理公會理事長丁民杰喊冤說，服務台中市民，廚餘併入垃圾量增加會酌收增加費用，不會漲價，目前廚餘還可養豬1年，還沒聽會員提起漲價。

台中市廢棄物清除處理公會副理事長林碧奇說，廚餘進廠焚燒需瀝乾，塞車問題有改善，今年1月起社區廚餘「都要丟進大樓垃圾桶」，廚餘又臭又很濕，可能還要修正清運方式，畢竟還是要幫忙清走。

社區大樓面臨廚餘危機，學校團膳也要想辦法，台中市餐盒食品公會18家業者，供應大台中地區359間、近九成國小、國中及高中營養午餐，台中市餐盒食品公會理事長詹琬琪說，廚餘養豬還有1年落日期間，多數校園團膳業者暫由豬農協助清運，依照合約須由業者負責，就算豬農不載走廚餘，也由環保局區清潔隊接手運走。

中華民國餐盒食品公會全國聯合會理事長陳明信指出，以他的公司為例，每天約產生30桶廚餘，過往會由豬農每天免費載走，如今豬農不載，他必須改向乙級清運業者求助，但得到清運、處理報價卻遠高於環境部預期的每公噸8千元。

陳明信說，有學校廚餘暫時存放在團膳廠房，累積到兩百桶才讓清運業者運走，公司夥伴一籃一籃把廚餘倒進廚餘桶裡，「每籃近50公斤，全靠人力搬倒」，過程一點都不輕鬆。

載廚餘垃圾車排隊進廠情形。（記者黃旭磊攝）

