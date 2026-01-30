高雄一夜2起垃圾車悶燒 環局提醒這些別亂丟：最重可罰6千

高雄市一夜發生2起垃圾車悶燒事件。（高雄市政府提供）

高雄市一夜發生2起垃圾車悶燒，所幸無人傷亡，環保局嚴正呼籲，年終大掃除，鋰電池等危險品勿再亂丟垃圾車，違者最重可罰6000元。

環保局垃圾車今天在清運過程中，已發生2起悶燒事件，均因民眾未將鋰電池做好分類回收，丟入垃圾車所致。

環保局呼籲，民眾年終大掃除時，務必將鋰電池及行動電源、高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙香灰餘燼、滅火器及瓦斯桶等5大類危險物品做好回收分類，倘隨意丟入垃圾車，經擠壓產生火花可能導致氣爆燃燒，將造成民眾、清潔隊員受傷，以及垃圾車、焚化廠設備損壞，不可不慎。

5大類地雷物品與正確丟棄方式應為鋰電池、行動電源應分開，單獨交資源回收車或連鎖便利超商，香灰金紙餘燼應澆水裝袋丟垃圾車，高壓瓶罐 （髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等） 應排空後交資收車，食用性粉狀物 （奶粉、麵粉等） 加水後丟廚餘回收，滅火器、瓦斯桶交原購買店家回收再利用。

環保提醒民眾排出垃圾同時，對於5大危險物品，務必檢查再檢查、確認再確認，妥善分類處理後，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿再直接丟入垃圾車中，違者將依廢清法第12條規定，裁處1200至6000元罰鍰，請大家共同守護環境安全，平安喜迎新年。

