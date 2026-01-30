台中人口破286萬 砸30億新建太平、霧峰及大里聯合行政中心

霧峰區聯合行政中心預計今年啟用。（台中市政府提供）

台中市人口突破286萬人，因應公共服務量能激增，台中市民政局長吳世瑋說，斥資30億在太平、霧峰及大里新建3座聯合行政中心，整合多項行政服務，改善洽公空間不足與動線分散問題，太平及霧峰行政中心預計今年可啟用，大里行政中心正進行細部規劃與設計，力拚年底動工。

吳世瑋指出，近年人口激增，部分洽公廳舍老舊或飽和，地方屢提改建需求，為打造更舒適便捷的洽公環境，市府全面盤點各區公所廳舍現況，依急迫性與地方需求，投入近30億元率先推動太平、霧峰及大里3座聯合行政中心興建計畫。

請繼續往下閱讀...

吳世瑋指出，新廳舍除整合多項行政服務，改善洽公空間不足與動線分散問題，同時增加規劃設置公設民營托嬰中心，提供地方托育資源，停車空間則規劃作共享車位，非上班時段開放部分車格供民眾使用，一併解決地方停車位一位難求的停車壓力。

吳世瑋說，太平及霧峰行政中心預計今年可望啟用，大里行政中心正進行細部規劃與設計，拚年底動工。

吳世瑋指出，除了新建行政中心，活動中心是居民日常聚會、長者共餐、親子活動與社區互動的重要場所，也是選舉投票、避難收容及社區關懷的重要據點，市府另投入18億新（改）建40座活動中心，並有3處規劃設計中，目前全市共有493座里民活動據點，平均每1.27里就有1座，讓市民在家附近就能參與活動、取得服務，提升市民生活品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法