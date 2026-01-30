為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東新年走春新景點 新埤貓頭鷹共融公園伴花海

    2026/01/30 23:09 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東淺山處及山區為貓頭鷹主要棲息地，縣府以貓頭鷹主塔凸顯屏東地方特色生態明星物種，並結合3至6公尺高溜滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間。（記者陳彥廷攝）

    屏東淺山處及山區為貓頭鷹主要棲息地，縣府以貓頭鷹主塔凸顯屏東地方特色生態明星物種，並結合3至6公尺高溜滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間。（記者陳彥廷攝）

    過年走春出遊屏東再添熱門新去處！地方鄉親殷殷期盼的新埤鄉貓頭鷹共融公園，今天正式啟用，現場湧入大批親子家庭與遊客，園區內笑聲不斷、熱鬧非凡，處處洋溢歡樂氣氛，縣長周春米特別走進公園，徜徉在同園區的花海之中，她說，新埤鄉綜合休閒公園已轉型成為具生態、教育與遊憩功能的貓頭鷹共融公園，也邀請廣大民眾在春節期間前來走春。

    近年小有名氣的新埤鄉花海與共融公園同塊預定地，啟用儀式上，現場湧入大批親子家庭與遊客，園區內笑聲不斷、熱鬧非凡，充斥著洋溢歡樂過年的氣氛，並在各級民代、地方仕紳及財團法人屏東縣慧光圓通普賢文教基金會等代表，共同為「新埤貓頭鷹共融公園」揭幕。

    周春米致詞時表示，這座公園是為落實兒童表意權並深耕在地環境教育，光是縣政府就自籌1.05億餘元，中央的國土署1000萬元、環管署600萬元，讓公園再升級；她說，原本的綜合休閒公園即為生態資源豐富場域，與貓頭鷹所代表的生態多樣性不謀而合。

    她指出，鄉親期盼能兼顧生態保育與親子休憩功能，縣府因此整合各界意見，打造共融友善空間。在生態保育方面，與藍色東港溪保育協會公私協力，重新改造埤塘環境，於周邊種植挺水植物印度杏菜，營造微型生態系統，並善用豐沛地下水於埤塘旁設置水道，尤其環境部補助符合性別友善原則的公共廁所，完善園區整體機能；感謝鄉親在工程期間耐心等候，目前花海即將盛開，結合共融遊戲場與自然景觀，將成為春節期間親子出遊走春的首選景點。

    屏東淺山處及山區為貓頭鷹主要棲息地，縣府以貓頭鷹主塔凸顯屏東地方特色生態明星物種，並結合3至6公尺高溜滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間。工務處指出，公園總面積達7.7公頃，改善範圍5.5公頃，實際設施更是落實「兒童表意權」、傾聽孩子的想像與期待。

    為慶祝公園正式啟用，屏縣府昨起至2月1日推出親子塗鴉體驗活動，民眾可至服務處索取底稿與蠟筆，自由揮灑創意完成作品，即可兌換精美小禮物，數量有限，送完為止，歡迎大朋友、小朋友攜手走春，一同感受新埤貓頭鷹共融公園的歡樂魅力。

    新埤貓頭鷹共融公園正式啟用，預計將成屏東春節走節最新景點。（記者陳彥廷攝）

    新埤貓頭鷹共融公園正式啟用，預計將成屏東春節走節最新景點。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播