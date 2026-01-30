屏東新年走春新景點 新埤貓頭鷹共融公園伴花海

屏東淺山處及山區為貓頭鷹主要棲息地，縣府以貓頭鷹主塔凸顯屏東地方特色生態明星物種，並結合3至6公尺高溜滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間。（記者陳彥廷攝）

過年走春出遊屏東再添熱門新去處！地方鄉親殷殷期盼的新埤鄉貓頭鷹共融公園，今天正式啟用，現場湧入大批親子家庭與遊客，園區內笑聲不斷、熱鬧非凡，處處洋溢歡樂氣氛，縣長周春米特別走進公園，徜徉在同園區的花海之中，她說，新埤鄉綜合休閒公園已轉型成為具生態、教育與遊憩功能的貓頭鷹共融公園，也邀請廣大民眾在春節期間前來走春。

近年小有名氣的新埤鄉花海與共融公園同塊預定地，啟用儀式上，現場湧入大批親子家庭與遊客，園區內笑聲不斷、熱鬧非凡，充斥著洋溢歡樂過年的氣氛，並在各級民代、地方仕紳及財團法人屏東縣慧光圓通普賢文教基金會等代表，共同為「新埤貓頭鷹共融公園」揭幕。

請繼續往下閱讀...

周春米致詞時表示，這座公園是為落實兒童表意權並深耕在地環境教育，光是縣政府就自籌1.05億餘元，中央的國土署1000萬元、環管署600萬元，讓公園再升級；她說，原本的綜合休閒公園即為生態資源豐富場域，與貓頭鷹所代表的生態多樣性不謀而合。

她指出，鄉親期盼能兼顧生態保育與親子休憩功能，縣府因此整合各界意見，打造共融友善空間。在生態保育方面，與藍色東港溪保育協會公私協力，重新改造埤塘環境，於周邊種植挺水植物印度杏菜，營造微型生態系統，並善用豐沛地下水於埤塘旁設置水道，尤其環境部補助符合性別友善原則的公共廁所，完善園區整體機能；感謝鄉親在工程期間耐心等候，目前花海即將盛開，結合共融遊戲場與自然景觀，將成為春節期間親子出遊走春的首選景點。

屏東淺山處及山區為貓頭鷹主要棲息地，縣府以貓頭鷹主塔凸顯屏東地方特色生態明星物種，並結合3至6公尺高溜滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間。工務處指出，公園總面積達7.7公頃，改善範圍5.5公頃，實際設施更是落實「兒童表意權」、傾聽孩子的想像與期待。

為慶祝公園正式啟用，屏縣府昨起至2月1日推出親子塗鴉體驗活動，民眾可至服務處索取底稿與蠟筆，自由揮灑創意完成作品，即可兌換精美小禮物，數量有限，送完為止，歡迎大朋友、小朋友攜手走春，一同感受新埤貓頭鷹共融公園的歡樂魅力。

新埤貓頭鷹共融公園正式啟用，預計將成屏東春節走節最新景點。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法