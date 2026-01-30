為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化最強走春來了！年貨大街＋春節市集 彩蛋是「小西商圈光雕秀」

    2026/01/30 22:59 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化最強走春到訪人數，一年比一年增加。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市2026年春節9天連假將再度推出「年貨大街」與「春節市集」，繼去年120攤創下近百萬人潮後，今年從永樂民族商圈，首度納入火車站前的「小西商圈」，攤商數成長到140攤。其中，去年台灣設計展創造話題的「小西有囍」光雕秀，今年春節將推出全新光雕秀，勢必成為今年走春最熱門的必訪景點。

    彰化市長林世賢表示，彰化市最強走春一年比一年強，今年首創雙商圈、雙市集，透過活動來串連商圈，今年新加入的「小西商圈」原本就是美食天堂，還有日治時期中台灣最美最高級的酒家「高賓閣」，都將是今年走春最新亮點。

    林世賢強調，去年設計展暴紅的光雕秀就是在高賓閣與小西商圈，許多人都在敲碗，今年春節將在小西商圈重現光雕秀，但是光雕主題將是全新設計的內容，這也是今年彰化走春最大彩蛋。除了雙商圈、雙市集以外，也將在彰化市最老的南門市場2樓推出電影放映，巷弄間的「命理一條街」，也有塔羅、星座與紫微斗數等命理諮詢。

    彰化市公所公用事業課課長陳進泓指出，今年春節連節共有9天，年貨大街將從2月14日到2月16日在永樂街率先登場，緊接著2月17日到2月22日再加入民族路、小西商圈、南門市場同步登場，永樂街與民族路部分路段，以及陳稜路小西商圈路段，都將採取部分封街，封街路段都有市集推出，今年也會在彰化火車站設置導引指標，希望再創到訪人數新高紀錄。

    造型優美的高賓閣也將納入今年彰化市最強走春範圍。（記者劉曉欣攝）

    彰化市最強走春今年納入南門市場，還將在二樓放映電影。（記者劉曉欣攝）

