台南下營地方創生「A贏文藝復興」啟動 1/31首場「甜甜相聚」

台南下營區第一個地方創生計畫「A贏文藝復興與文創加值計畫」正式啟動！明天（31日）上午在下營道班房舉辦「甜甜相聚．每月來聚」首場活動，推出綠水晶五行盆栽手作體驗，邀請民眾一起為新年開運祈福。

下營區公所攜手海墘營文化藝術基金會、透南風文化創意團隊提出「A贏文藝復興與文創加值計畫」，獲得文化部補助社區營造類「地方創生推動文化事業發展計畫」的補助，為期2年，地方團隊也要出資，希望把下營首個地方創生計畫做起來，打造出下營文化力。

下營區長李宗翰指出，下營產業以農業及休閒觀光為主，去年成立「營墘休閒農業區」串聯各特色農場，推動農業轉型休閒農業，發展下營特色農業觀光和農產伴手禮、農遊，但地方的文化產業需要整合、發展，為此提出社造類地方創生計畫「A贏文藝復興與文創加值計畫」，並通過文化部審查補助推動。

創立透南風文化創意的姜玫如說，「A贏文藝復興」創生計畫未來將舉辦地方特色合作網路工作坊、產業與工藝合作網路工作坊，也將以下營文化DNA設計文藝、產業、宗教等商品的文藝復興禮盒開發，並規劃A贏小旅行，也計畫舉辦文化饗宴、工藝體驗等活動，與作家顏艾琳與顏艾玨、海墘營基金會、曉學堂、蒐茲事務所等下營夥伴一起結盟，一起發夢也一起探索，希望在文化與文創能締造下營的更多可能。

創生計畫每月舉辦「甜甜相聚」活動，地點在下營鐵道公園及道班房，首場活動明天登場，結合海墘營基金會的「議長盃新春揮毫比賽」共同營造新春氣氛。而下營公所和海墘基金會也成功爭取到台糖機車頭在道班房鐵道公園展示。

