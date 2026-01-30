為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    曾獲「防疫英雄」獎章 金門警光會館轉型全齡化服務據點

    2026/01/30 22:39 記者吳正庭／金門報導
    金門縣警光會館多元運用整建工程動土典禮，縣長陳福海（右1）、金沙鎮長吳有家（左2）、縣議員董森堡（左1）等人執鏟啟動。（記者吳正庭攝）

    金門縣警光會館多元運用整建工程動土典禮，縣長陳福海（右1）、金沙鎮長吳有家（左2）、縣議員董森堡（左1）等人執鏟啟動。（記者吳正庭攝）

    曾獲頒「防疫英雄」的金門縣警光會館，今天舉行多元運用整建工程動土典禮，總工程費1億0645萬餘元，預計260個工作天後，將轉型為結合托嬰、日間照顧、家庭教育的全齡化多功能服務據點。縣長陳福海說，先顧老、顧幼，年輕人才能全心打拚。

    因應工程開工，警光會館今年元旦起至12月31日停止對外營業。

    陳福海說，配合中央「0到6歲國家養」政策，縣府從嬰兒還未出生，就在中央既有補助外加碼，透過「質」的提升，一路為父母打造更好的養育、教養環境；他說，從政以「禮運大同篇」為藍圖，並以老、幼優先，讓年輕人無後顧之憂。

    轉型後的金門警光會館，一樓將設金沙鎮現有2座托嬰家園以外第一座托嬰「中心」，可收托40至80名幼兒；二樓是社區式長照機構，三樓由金門縣家庭教育中心進駐，作為0到6歲的核心推廣機關，定位為深耕零歲教育基地。

    1996年啟用的金門警光會館，原是1座提供全國警察人員及眷屬之用的建築，武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）期間，因收住居家檢疫、隔離人員，曾獲行政院頒「防疫英雄獎章」；縣府取得內政部警政署同意後，部分空間保留警政勤務使用，其餘由縣府打造為全齡化的多功能服務據點。

    縣府指出，金門有1處準公共化托嬰中心（羅伊頓托嬰中心）可收托100名幼兒。公辦民營托嬰中心有7處：金城鎮金城公托中心、東沙公托家園，金湖鎮金湖公托中心，金沙鎮太武社區、后浦頭公托家園，烈嶼鄉烈嶼公托中心、后頭公托家園，共可收托177名幼兒。

    此外，未來的金湖（蘭湖公托）、金城（鳳翔公托）及金寧（金寧公托），將再增加170名收托量能；民間60多名保母可帶100名嬰幼兒，以金門去年560名新生兒為例，足可充分供應需求。

    金門警光會館將打造「顧老、顧幼、家庭共好」新基地。（記者吳正庭攝）

    金門警光會館將打造「顧老、顧幼、家庭共好」新基地。（記者吳正庭攝）

