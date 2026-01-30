提升國際視野 高雄新興高中學生寒假赴日、美交流

新興師生在佐原白陽高校書道老師指導下，體驗日式書法。（新興高中提供）

為培養學生的國際觀，高雄市立新興高中114學年不僅與波蘭格丁尼亞市第17中學簽訂姐妹校，近期日本長野高校師生、韓國長木藝術中學相繼到校交流，校長朱學雄1月24至29日也帶領26名師生到日本國際教育旅行，1月31月起也將有14名學生到美國芝加哥拉丁高中進行10天的入班學習、寄宿體驗。

新興高中校長朱學雄指出，為實現「新興高中走出去，把世界帶進來」的理念，學校積極與國外學校互動交流，近日帶領26名師生至日本國際教育旅行，與長野縣立茅野高校、茅野市東部中學，千葉縣立佐原白陽高校、夷隅市國吉中學校教育交流，其中，佐原白陽高校首次接待台灣高校教育交流，尤其校長林広幸帶領全校600多位師生熱情歡迎，讓台灣的師生相當感動。

請繼續往下閱讀...

新興高中學生也到長野縣茅野高校入班學習製作日本五平餅、玩地滾球；新興高中國中部同學則和旗山國中師生前往東部中學校入班體驗日本的英文課，以及當地的學校午餐，有趣的是用餐前校長會先試吃，再送給學生用餐，維護師生用餐安全。

新興高中與高雄師範大學國際事務處、美國芝加哥頂尖私校拉丁高中亦啟動三方合作教育交流模式，14名師生將於1月31月至2月9日到拉丁高中入班學習與拉丁高中寄宿家庭體驗美國文化，3月拉丁高中師生也將來台至新興高中與台灣學生共學、到高師大入班學習，深度體驗台灣文化。

茅野市東部中學學校午餐都有1瓶當地的鮮奶，且為師生安全，每餐校長由校長先試吃。（新興高中提供）

日本千葉縣立佐原白陽高校員全校師生，熱情歡迎新興高中師生到訪。（新興高中提供）

千葉縣立佐原白楊高校校長林広幸（左）贈與新興高中校長朱學雄（右）「武士兜」紀念品。（新興高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法