    生活

    「大肚和美橋」和美端引道施工 台61乙東行線2/6起封閉交管

    2026/01/30 21:50 記者蘇孟娟／台中報導
    大肚和美橋工程進度逾8成。（台中市政府提供）

    串連台中、彰化兩縣市重要交通動脈的「大肚和美橋新建工程」進度已逾8成，配合彰化和美端橋梁引道施工，台中市建設局說，2月6日起啟動第二階段交通管制，封閉台61乙東行線（往和美方向），車流改道行駛西行線，原雙車道調整為「雙向各1車道通行」，同步封閉濱海路（國道3號橋下路段），請用路人提前留意改道資訊，配合現場交通指示通行。

    台中市建設局長陳大田說，「大肚和美橋新建工程」跨區交通建設總工程經費近32億元，新建跨橋全長約1440公尺、寬22公尺，規劃雙向4車道、2個機車專用道，下游側設置人行及自行車共用道，目前整體工程進度已達85％。為完善彰化和美端橋梁引道施工，降低交通影響，工程採3階段施工，第一階段2月5日完成，第二階段交通管制措施則自2月6日起到6月30日。

    建設局說，第二階段交通管制將封閉台61乙東行線（往和美方向），改道西行線，原雙車道調整為「雙向各1車道通行」，濱海路（國道3號橋下路段）同步封閉。建設局提醒，若有必要行駛濱海路需求車輛，可改走新設引道；另可參考建議改道路線，提前規劃行程以避開易壅塞路段，遵守現場管制引導，減速慢行。

    陳大田指出，過去往返大肚與和美須繞行逾10公里、耗時30分鐘以上，跨橋完工後，車程可大幅縮短到約2分鐘，不僅有效提升跨縣市通行效率，也有助促進中彰生活圈整體發展，串聯國道3號周邊路網，全面強化區域交通服務與運輸效能。

