週六冷空氣來襲越晚越冷 中部以北濕冷下探13度

週六鋒面通過，各地降雨機率逐漸提高，主要降雨集中在中部以北、東半部地區及南部的山區。東北季風或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭轉涼，各地越晚越冷，預估夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13～15度。

中央氣象署預報，週六鋒面通過，各地降雨機率逐漸提高，主要降雨集中在中部以北、東半部地區及南部的山區，南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。週六清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返請留意最新航班資訊。

溫度方面，東北季風或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及東高溫約23至26度，但隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，預估夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13～15度，南部及花東約16～19度，整體感受較為濕冷，請適時增添衣物以免著涼，若溫度與水氣條件配合，明晚起中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週日華南上空持續有雲雨帶東移的預測，水氣較多，中北部、東半部維持陰天有短暫陣雨天氣，南部也會有局部短暫陣雨機會，不過降雨相對比中北部要來得少。

紫外線指數方面，基隆市、連江縣為「低量級」，其他縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週六環境風場轉為東北風，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

