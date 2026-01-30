為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    防堵禽流感擴散 台中203養禽場完成訪視均無異常

    2026/01/30 20:52 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕開會要求局處持續加強防疫作為。（台中市政府提供）

    台中市長盧秀燕開會要求局處持續加強防疫作為。（台中市政府提供）

    台中市爆發禽流感，業者隱匿未報，為了防堵疫情擴散，台中市民政局動員各區公所訪視全市203場養禽場，均無異常，考量防疫風險，各區公所將強化巡查密度，下週再次訪視轄內養禽場。

    豐康牧場爆禽流感，業者隱匿未通報，甚至偷埋死雞，照常出蛋。台中市政府昨天重罰115萬元，市長盧秀燕今天召開會議要求局處持續加強防疫作為。

    民政局指出，今天完成203場養禽場訪視作業，均無異常；但各區公所將強化巡查密度，下週將針對轄內養禽場再次訪視，確保各項防疫措施落實到位。

    有關業者將死雞載運到苗栗後龍埋藏，警察局說明，豐原分局與苗栗縣政府警察局竹南分局取得聯繫，通知顏姓地主到案說明，他坦承與豐康牧場雲姓場主認識，今年1月起接受委託載運雞隻屍體來掩埋。經調閱行車軌跡，確認雲姓場主及顏姓地主供述相符，昨日及今日開挖，已全數挖出雞隻屍體，完成清消，將持續配合苗栗地檢署檢察官及苗縣縣政府警察局偵辦。

    此外，區公所昨日通報大甲區堤防路出海口有約10隻雞屍散落，動保處立即派員到場，經清點約有60隻，採樣送獸醫所檢驗，結果今日出爐，為陰性。動保處已完成現場環境消毒，環保局清潔隊協助雞屍清運及銷毀；此外，警察局已調閱周邊道路監視器追查可疑車輛，目前初判無豐原豐康畜牧場相關足跡。

    針對蛋品食安問題，食安處指出，案發後已即時掌握蛋品流向，案例場於1月1日到1月27日共售出7125台斤，農業局另封存236台斤，截至今天中午已下架85.51台斤，業者已完成下架通知與退貨公告，市售端已無問題蛋品流通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播