防堵禽流感擴散 台中203養禽場完成訪視均無異常

台中市長盧秀燕開會要求局處持續加強防疫作為。（台中市政府提供）

台中市爆發禽流感，業者隱匿未報，為了防堵疫情擴散，台中市民政局動員各區公所訪視全市203場養禽場，均無異常，考量防疫風險，各區公所將強化巡查密度，下週再次訪視轄內養禽場。

豐康牧場爆禽流感，業者隱匿未通報，甚至偷埋死雞，照常出蛋。台中市政府昨天重罰115萬元，市長盧秀燕今天召開會議要求局處持續加強防疫作為。

民政局指出，今天完成203場養禽場訪視作業，均無異常；但各區公所將強化巡查密度，下週將針對轄內養禽場再次訪視，確保各項防疫措施落實到位。

有關業者將死雞載運到苗栗後龍埋藏，警察局說明，豐原分局與苗栗縣政府警察局竹南分局取得聯繫，通知顏姓地主到案說明，他坦承與豐康牧場雲姓場主認識，今年1月起接受委託載運雞隻屍體來掩埋。經調閱行車軌跡，確認雲姓場主及顏姓地主供述相符，昨日及今日開挖，已全數挖出雞隻屍體，完成清消，將持續配合苗栗地檢署檢察官及苗縣縣政府警察局偵辦。

此外，區公所昨日通報大甲區堤防路出海口有約10隻雞屍散落，動保處立即派員到場，經清點約有60隻，採樣送獸醫所檢驗，結果今日出爐，為陰性。動保處已完成現場環境消毒，環保局清潔隊協助雞屍清運及銷毀；此外，警察局已調閱周邊道路監視器追查可疑車輛，目前初判無豐原豐康畜牧場相關足跡。

針對蛋品食安問題，食安處指出，案發後已即時掌握蛋品流向，案例場於1月1日到1月27日共售出7125台斤，農業局另封存236台斤，截至今天中午已下架85.51台斤，業者已完成下架通知與退貨公告，市售端已無問題蛋品流通。

