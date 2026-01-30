為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黃偉哲獻唱？台南新住民生日賀卡爆紅 網笑：以為市長錄的

    2026/01/30 20:24 記者洪瑞琴／台南報導
    南市政府送給新住民的「多國語言生日賀卡」，最近在Threads爆紅。（擷自網路社群）

    南市政府送給新住民的「多國語言生日賀卡」，最近在Threads爆紅。（擷自網路社群）

    台南市政府送給新住民的多國語言「生日賀卡」，最近意外在Threads上爆紅。有新住民收到卡片後分享影片，播放祝福歌曲，引來大量留言：「這不是黃偉哲市長的聲音嗎？」「也太像了吧！」、「我真的以為是市長本人錄的，還重聽好幾次。」

    連市長室幕僚也被騙過。幕僚私下笑說，一開始聽到時也，以為是黃偉哲市長親自獻聲，後來詢問民政局後才確認，「不是市長本人啦！」但這個小插曲，反而讓原本低調的生日賀卡，一夕之間成了社群熱門話題。

    民政局表示，這張新住民生日賀卡其實已經默默發送多年，早在2014年10月就開始寄出，希望來到台南生活的新住民，在生日這一天能感受到被祝福。隨著新住民人數增加，卡片內容也不斷升級，2018年加入中、英、越、泰、菲、法等6國語言歌曲，2020年再改版，新增Q版人像設計，語言擴充到日文、韓文與印尼文，現在一共有9種語言版本。

    民政局統計，截至去年（2025）年12月底，台南市新住民人口約3萬8千人，來自將近100個國家，而目前賀卡涵蓋的語言，已能服務約93%的新住民。不論來自德國、土耳其、斯洛伐克或匈牙利，在生日當天都能收到來自台南的一份祝福。

    更貼心的是，這張賀卡不只會唱生日快樂。卡片內還附上中、英、越、泰、印、柬等6種語言的「新住民服務措施一覽表」，把就業、生活、法律諮詢等重要資訊一次整理，讓新住民需要幫忙時，不用再到處問。很多收到卡片的新住民都說：「真的有被感動到」，覺得台南很有人情味。

    新住民分享影片，像極了市長黃偉哲親唱生日快樂歌。（擷自網路社群）

    新住民分享影片，像極了市長黃偉哲親唱生日快樂歌。（擷自網路社群）

    新住民收到祝福卡片，以為是市長黃偉哲親唱生日快樂歌。（記者洪瑞琴攝）

    新住民收到祝福卡片，以為是市長黃偉哲親唱生日快樂歌。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播