黃偉哲獻唱？台南新住民生日賀卡爆紅 網笑：以為市長錄的

台南市政府送給新住民的多國語言「生日賀卡」，最近意外在Threads上爆紅。有新住民收到卡片後分享影片，播放祝福歌曲，引來大量留言：「這不是黃偉哲市長的聲音嗎？」「也太像了吧！」、「我真的以為是市長本人錄的，還重聽好幾次。」

連市長室幕僚也被騙過。幕僚私下笑說，一開始聽到時也，以為是黃偉哲市長親自獻聲，後來詢問民政局後才確認，「不是市長本人啦！」但這個小插曲，反而讓原本低調的生日賀卡，一夕之間成了社群熱門話題。

民政局表示，這張新住民生日賀卡其實已經默默發送多年，早在2014年10月就開始寄出，希望來到台南生活的新住民，在生日這一天能感受到被祝福。隨著新住民人數增加，卡片內容也不斷升級，2018年加入中、英、越、泰、菲、法等6國語言歌曲，2020年再改版，新增Q版人像設計，語言擴充到日文、韓文與印尼文，現在一共有9種語言版本。

民政局統計，截至去年（2025）年12月底，台南市新住民人口約3萬8千人，來自將近100個國家，而目前賀卡涵蓋的語言，已能服務約93%的新住民。不論來自德國、土耳其、斯洛伐克或匈牙利，在生日當天都能收到來自台南的一份祝福。

更貼心的是，這張賀卡不只會唱生日快樂。卡片內還附上中、英、越、泰、印、柬等6種語言的「新住民服務措施一覽表」，把就業、生活、法律諮詢等重要資訊一次整理，讓新住民需要幫忙時，不用再到處問。很多收到卡片的新住民都說：「真的有被感動到」，覺得台南很有人情味。

