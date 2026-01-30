台中天津路年貨大街2/6登場 消費滿額抽百萬大獎

天津路年貨大街2月6日至15日登場，提供百萬好禮抽獎。（記者蔡淑媛攝）

台中市天津路年貨大街將於2月6日至15日舉辦，超過百攤南北年貨、時尚服飾及特色小吃，開幕提供限量百份福氣袋搶購，期間有消費滿額抽獎，秋冬服飾屆時一律「打到骨折」清庫存，以及百元服飾搶購，讓民眾體驗全台最有「潮味」的年貨大街。

天津路服飾商圈管理委員會今天表示，今年活動規劃百萬抽獎、開幕限定倍數紅包、捷運合作綠能抽獎，總價值近百萬的驚喜好禮，還有舞台表演等精彩活動，開幕當天特別推出限量500份的百元天馬迎門紅包袋，內含200元天津物調券，隨機加碼55吋液晶電視、電動車及購衣券等大獎。

年貨大街期間，在天津路服飾商圈會員特約店及年貨攤位單筆消費滿300元，即可獲得摸彩序號券一張，總價值近百萬的驚喜好禮，包括iPhone 17、機車、液晶電視及大額購衣券，有機會抱回超值大獎，開運迎新年。

天津路服飾商圈擁有近300家服飾精品店，商品涵蓋日、韓、港等地最新流行款式，主打貨源直接、款式多樣、批發價格，這次年貨大街每逢週六、日晚間，還有多組音樂與舞蹈團隊接力演出。

