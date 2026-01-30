豐康牧場隱匿疫情亂丟死雞 業者：不知道事情這麼嚴重

台中市豐康牧場爆發H5N1高病原性禽流感疫情，逾1700雞隻死亡，市府昨天將剩下雞隻撲殺。（市府提供）

台中市豐康牧場飼養7000隻雞，爆發H5N1高病原性禽流感疫情，逾1700雞隻死亡，業者不僅未通報更涉隱匿，將斃死雞就地掩埋，還埋到苗栗，據了解案業者聲稱不知道事情這麼嚴重，沒想到雞愈死愈多，市府將他重罰115萬。

市府盤查台中市有203養禽場，動保處須定期訪視、抽檢稽查、消毒周邊環境道路，並依中央提供禽場稽查名單，每季抽檢近50場，全市雞場毎年至少訪視1到3次，豐康牧場成立兩年，2024年12月現場訪視，並配送防疫消毒物資，去年8月採樣監測，檢測結果均無異常，非屬高風險場域，一切依中央規定SOP稽查。

據了解，豐康牧場除了生產雞蛋，也提供親子食農教育，牧場人員進出較複雜，雞舍也被查出圍網不夠密實，目前該雞場進行移動管制21天，市府昨天完成剩下5000多隻蛋雞撲殺，要求業者3日內清理已掩埋的病死雞、廢料及雜物並完成消毒工作，之後每隔14天也將再次稽查抽檢，確定雞場乾淨，才能復養。

根據中央禽流感監測防疫計畫，養禽場所轄地方政府，每季須監測採樣禽場，中央會依縣市禽場的風險程度、密集情形等條件，提名禽場名單供採檢監測，各縣市動保單位也須進行周邊環境採樣，另外也要監控化製場去化雞隻異常情形，並對禽場進行宣導及輔導，也會提供檢舉方式，監控疫情及防止業者隱匿。

據了解，豐康牧場被民眾檢舉有大量不明死雞，還埋在牧場花園，雖然業者與化製場簽約，卻未送化製場去化斃死雞，26日深夜也檢舉到中央檢舉專線，市府接獲中央通知後即要求業者管制移動，27日一早即前往稽查、採檢，證實為H5N1高病原性禽流陽性，業者也因未主動通報病死雞、隱匿疫情甚至將病死雞亂埋亂丟，屬惡性重大事件，以及死亡雞隻未依規定送化製處理，分別被依《動物傳染病防治條例》開罰最高100萬元罰鍰、《畜牧法》最高15萬元罰鍰。

根據農業防檢署公開資料，台中市這次案場為今年全國第7場感染禽流感禽場；2024年12月台南市也發生一家養鵝場被檢舉通報發生禽流感。

