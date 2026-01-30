樂活夜櫻季內湖登場 最佳賞櫻時段曝

今年的「樂活夜櫻季」今（30日）晚起至2月22日在內湖樂活公園登場。圖為去年花景。（公園處提供）

今年的「樂活夜櫻季」今（30日）晚起在內湖樂活公園登場。台北市公園處指出，今年展期至2月22日，除了音x櫻主題式活動外，也規劃一場假日限定內容於2月7日（六）舉辦的「櫻下畫映日」，邀請市民在不同時段走入園區，感受花季的多元樣貌。目前園區櫻花約開二成，隨氣溫回暖，預估2月9日至2月13日當週進入盛開期，為最佳賞花時段。

公園處表示，今年活動延續原本市民熟悉的賞櫻動線，樂活二期地下停車場已全面開放，提供更流暢、開闊的散步空間，為市民帶來煥然一新的賞櫻體驗。今年也邀請知名藝術家陳文傑以廢鐵件再製多組大型永續裝置藝術，夜間點燈後，裝置作品與草花布置相互映照，塑造層次豐富的光影景致，將成為今年最具特色的視覺焦點。

副市長李四川表示，樂活夜櫻季已成為台北迎春的重要活動。今年以永續為核心概念，展現市府在推動環境友善及城市美學的努力，櫻花步道在整體動線規劃與環境氛圍上都更加成熟，希望市民走入公園，在城市中感受春天的氣息。

公園處處長藍舒凢表示，今年從活動設計、場地運用到民眾參與方式，皆納入環境友善與資源循環的原則，現場以回收再製的裝置藝術呈現，讓民眾在賞櫻過程中，也能看見資源循環轉化為公共藝術的實際樣貌。

今晚登場的主題式活動邀請阿卡貝拉人聲樂團專業演出，並由東湖國小弦樂團、內湖當代舞蹈團、及新住民組成的美麗多元舞蹈團暖場演出，以音樂、舞蹈與人聲開啟今年的夜櫻盛會。主題式活動當日並推出風格市集，提供多樣特色美食，為活動增添氛圍。

活動同時串聯周邊多家特約商家推出花季限定優惠，只要出示花季官網優惠畫面或粉專活動畫面，即可享有優惠；活動期間也推出多項線上互動內容，有IG短影音大賞邀請民眾以短影音拍攝15至60秒的影片紀錄夜櫻之美，完成上傳及指定步驟後即可參加評選，有機會獲得無線降噪耳機等好禮。此外還規劃問卷回饋機制，填寫完成問卷即可參加抽獎，有機會獲得多項精美好禮；現場打卡並完成問卷者，可兌換限量手工切片糖果。

