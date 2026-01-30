罹癌妻、3幼子亟待援！怪手砸死低收機車騎士 屏東縣府設捐款專戶

大貨車上的怪手掉落砸死機車騎士。（內埔警分局提供）

屏東縣萬巒鄉28日發生大貨車載運的怪手翻落砸死43歲孫姓男騎士案，由於孫家是低收入戶，家中有罹癌妻子及3名幼子需要照顧，縣府社會處社福中心已開設專戶提供捐款，並指派社工員協助案家渡過難關。

縣府社會處表示，對於孫家已提供急難慰問、南山人壽微型保險死亡給付、協助家屬喪葬、心理支持關懷及未成年子女後續生活照顧等服務。由於孫家現在不斷接到捐款電話，案家也擔心個資外洩及影響福利資格，因此委託縣府接受外界主動捐款，並同意受縣府社會救助金管理委員會監督，並採「信託方式」協助管理。

社會處指出，屏東縣社會救助金專戶自115年1月30日起至2月28日止，新增指定用途「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案，若民眾欲主動捐款，可採臨櫃匯款或線上捐款，後續縣府將由社會救助金管理委員會監督並視捐款情形採信託方式協助案家。

屏東縣社會救助金專戶「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案捐款方式， 臨櫃匯款為，臺灣銀行屏東分行，帳號：017000000000，戶名：屏東縣縣庫存款戶，備註註明「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」並將匯款單拍照後以電子郵件寄至a002151@oa.pthg.gov.tw，並註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，屏東縣政府將於收到匯款資訊後，開立收據寄予捐款人（單位）收執。

線上捐款，點選「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案頁面，收據開立資訊可線上登錄，捐款網址：https://reurl.cc/qKe6zp，指定捐款如有相關諮詢事宜亦可聯絡屏東縣政府社會處社會救助科08-7320415分機5392、5373、5335、5408。

屏東縣政府社工前往關懷訪視孫姓家庭。（屏東縣政府提供）

