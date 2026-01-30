週末變天轉濕冷！中部以北下探13度 回暖時間曝光

未來一週天氣及氣溫變化。（圖由氣象署提供）

明天（31日）鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團接力，各地降雨機率偏高，中央氣象署預報，預計這波冷空氣影響到下週二（2月3日）清晨，中部以北早晚可能下探13度，預計下週二白天起溫度回升、降雨趨緩。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天鋒面通過、東北季風增強或大陸冷氣團南下，後天華南雲系東移，週末各地降雨機率偏高，中部以北、東半部、南部山區降雨機率偏高，南部平地也會飄雨。

請繼續往下閱讀...

賴欣國指出，下週一（2月2日）水氣逐漸減少，北部、宜蘭、花蓮、中部山區局部短暫雨，中部平地、台東地區、南部山區零星降雨機會，南部轉為多雲天氣。週二（2月3日）白天開始，東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，東半部、基隆北海岸、大台北山區、恆春半島有降雨機會，其他地區轉為多雲到晴。

賴欣國表示，下週三（2月4日）到週五（2月6日）是當週天氣最穩定的時候，各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星降雨；預計週六有另一波冷空氣南下。

溫度部分，賴欣國說明，明天白天冷空氣剛南下，中部以北、宜蘭、花蓮白天溫度約19-23度，南部、台東24-26度，入夜後越來越冷，預計到下週二（2月3日）清晨溫度較低，中部以北早晚約13-14度，北部、宜蘭白天也只有15-17度，中部白天18-20度，南部可維持24-25度。

賴欣國表示，下週二（2月3日）東北季風或大陸冷氣團減弱，中部、北部明顯回溫，北部白天約為20度，中部24度左右，南部則維持26或27度。到了週三（2月4日）、週四（2月5日）北部白天約22-24度，中、南部24-27度。不過，下週二到週四可能受輻射冷卻影響，西半部清晨約14-15度，日夜溫差較大。

賴欣國預估，這一波水氣可能較多，若溫度及水氣配合，明天晚間至下週一（2月2日），中部以北、宜蘭、花蓮的3000公尺以上高山可能有降雪機會。

未來一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法