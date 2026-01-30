台南歸仁總舖師愛心辦桌 阿旺師連3年邀弱勢圍爐

總舖師陳振旺與歸仁區公所合作，連3年愛心辦桌，宴請弱勢戶圍爐。（記者吳俊鋒攝）

台南知名總舖師陳振旺持續舉辦歲末愛心餐會，在歸仁區公所協助整合社會各界資源下，今天席開25桌，以豐盛佳餚宴請當地弱勢戶，提前圍爐，他已連3年自掏腰包送暖，善行令人感動。

今天的歲末圍爐活動，一樣在仁壽宮前方舉行，區公所邀請71戶弱勢家庭呷辦桌，感受各界的關懷與祝福。

除阿旺師的愛心辦桌外，歸仁街區繁榮發展協會理事長陳興隆、七甲五街花卉產銷班長黃毅斌等人，也準備關廟麵、茂谷柑現場發放，吃飽之後，還有伴手禮拿。

當地的元生雜穀行、上尚五金百貨等業者也準備紅包、保暖物，在區公所的整合下，一併送給弱勢戶。

阿旺師的歲末愛心圍爐活動已邁入第三年，他強調，主要是為了答謝地方民眾長期相挺，行有餘力，以自己的專業廚藝回饋鄉親，讓受邀家庭也能品嚐傳統辦桌美食，體驗熱鬧、歡愉的團圓氣氛。

歸仁區長朱雅宏感謝善心企業接力送愛，照顧弱勢家庭，讓歲末感恩餐會不僅止於相聚的祝福，更是一份陪伴與關懷。

朱雅宏指出，歲末年終，愛心資源持續匯集，會努力媒合公私部門，將慰問金、民生物品送到有需要的家庭手中，凝聚善能量，讓歸仁大街小巷洋溢著關懷與幸福。

市長黃偉哲說，過去有一碗湯麵的愛心待用餐概念，歸仁則將之延伸到整桌的年菜，傳遞社會關懷與新春祝福，感謝各界拋磚引玉的善行與支持。

總舖師陳振旺（左2）連3年愛心辦桌，長安麵廠負責人陳興隆（左1）、府城景觀總經理黃毅斌（右1）共襄盛舉，為弱勢戶準備伴手禮與水果。（記者吳俊鋒攝）

總舖師陳振旺宴席團隊連3年愛心辦桌，以公益行動回饋鄉里。（記者吳俊鋒攝）

總舖師陳振旺與歸仁區公所合作，今天席開25桌，以豐盛佳餚宴請當地弱勢戶。（記者吳俊鋒攝）

