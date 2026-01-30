為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    書寫「歐邱」傳家春聯紀念祖先 台江廟口傳佳話

    2026/01/30 19:07 記者王姝琇／台南報導
    阿公帶著子孫到廟口書寫「歐邱」傳家春聯紀念祖先。（記者王姝琇攝）

    阿公帶著子孫到廟口書寫「歐邱」傳家春聯紀念祖先。（記者王姝琇攝）

    大廟興學推動廟口書法，5個班群策辦台江春聯列車，今天來到總頭寮興安宮，師生在廟口寫春聯送平安，其中一位阿公特別帶著兒孫委請書寫家傳三代的春聯，將阿公的祖公及祖嬤的姓氏嵌在春聯，上下聯「榮華富貴憑道德」、「春夏秋冬得平安」，橫批是「歐邱兩姓傳家寶」，阿公說，這對春聯紀念祖先打拚奮鬥的精神，十分有意義。

    社大台江分校執行長吳茂成指出，台江廟口春聯列車從公親寮清水寺首發，第4站來到總頭寮興安宮，週日下午最終站將來到海尾朝皇宮，歡迎鄉親一起來廟口索取春聯。他也分享，一位阿公帶孫子們到總頭寮興安宮，請台江書法班同學幫忙書寫家傳春聯，這對春聯嵌著阿公的祖公、祖嬤的姓氏，紀念祖先打拚奮鬥的精神，上下聯「榮華富貴憑道德」、「春夏秋冬得平安」，橫批是「歐邱兩姓傳家寶」，書法班同學聽到這則春聯的故事，十分感動，為台江廟口春聯列車再傳佳話。

    總頭寮興安宮主委劉進國說，很高興大廟興學書法班同學連續2年在廟口寫春聯送平安，庄民反應非常好，下午特別透過全村廣播，看到居民相招到廟口，自己也十分歡喜，特別請洪麗里老師書寫「恭喜發財」張貼大廟公布欄向鄉親拜早年。

    書法班學生的孩子陳春曲則說，媽媽來社大台江分校學習書法很久，無論在教室、家裡都不斷的練習，學習讓人不會變笨，腦部也不會退化，看到媽媽愈學愈好，也結交很多朋友，一起和同學來廟口寫春聯送平安，十分棒。

    台江書法班同學為阿公家傳三代書寫春聯，十分感動。（記者王姝琇攝）

    台江書法班同學為阿公家傳三代書寫春聯,十分感動。（記者王姝琇攝）

