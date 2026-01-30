斥資8.53億元 文青水園再生水中心動工 日供5300噸水 第1期2027年底啟用

「文青水園再生水中心」舉行動工儀式，桃園市長張善政（右四）、內政部長劉世芳（右三）都到場。（記者謝武雄攝）

桃園市歷經2021年百年大旱後，市府積極推動再生水計畫，選定桃園北區、文青水園、中壢等水資中心進行排放水後製，其中桃園北區第1期已完成並供水；文青水園再生水中心經費達8.53億元，今舉行第1期動土典禮，內政部長劉世芳表示，文青水園首期工程完工後，每日可提供5300噸工業再生水，可就近提供華亞科學園區使用。

其中桃園北區再生水中心每日總供應量11.2萬噸，分3期推動，第1期可日產4萬噸再生水，前年9月起分階段供水，服務中油桃園煉油廠、南亞塑膠錦興廠用水；至於文青水園再生水中心總供水量1.06萬噸，分2期建設，第1期0.53萬噸，再生水將供給華亞科技園區；中壢再生水廠分4期建設，每日總供應量8.8萬噸再生水，將提供中壢工業區及相關科技園區。

劉世芳表示，台灣已經是全世界半導體產業重鎮，水、電等基礎建設能不能跟上產業需求是非常重要的話題，文青水園再生水中心是國土署補助的第16座再生水廠，完工後每日可提供5300噸再生水，未來可擴充到1萬600噸。

她說，文青水園水資源回收中心，還具有防洪功能，也有公園的作用，甚至還有咖啡廳，一點都不像鄰避設施，可見市府非常用心，文青水園再生水中心總經費8.53億元，地方自籌0.68億元，國土署補助7.85億元。

水務局長劉振宇表示，「文青水園再生水中心」工期約2年，將視施工進度爭取提前供水，未來產製的再生水將優先供應半導體等高用水產業使用，處理後的高濃度放流水經稀釋後，作為高爾夫球場草地灌溉之用，落實「一滴水多次利用」，成為全國再生水多元運用的示範案例。

