台南東區關懷75獨老送春節物資加年菜 「暖東」情深綿延20年

台南東區公所結合東區行善團與明輝基金會、市立醫院等多個愛心單位募集春節物資與年菜，送給轄內75位弱勢獨居長輩。（東區公所提供）

台南市東區公所為落實照護弱勢長輩，近日舉行年度「2026年度冬暖暖東」獨居長輩關懷活動，這項從2007年傳承迄今的愛心專案，今年再度結合民間力量，由南市東區行善團領銜攜手多個慈善單位，在寒冬中為東區75位獨居長輩送上最溫馨的春節祝福。

台南市長黃偉哲說，關懷弱勢是政府責無旁貸的工作，透過「冬暖暖東」計畫，展現公部門主動照護的信念，更看見台南民間豐沛的愛心與行動力。每一份物資都代表社會的溫暖，期許這份拋磚引玉的善心，能帶動更多人投入公益，共同營造和善、溫暖的城市。

東區區長黃炳元說，感謝南天府、南天府慈善會及聖為企業公司每年不間斷的傾力贊助。今年物資籌備相當周全，包含保溫瓶、毛襪、暖暖包、全聯禮券與多項民生食品。他強調：「我們的目標是提供長輩1個舒適、安全的年節，讓愛心付出不只是口號，而是實實在在的陪伴」，這項愛心活動會持續辦下去、甚至能發揚光大。

東區行善團團長王健源也說，行善團長期整合資源，今年不僅提供實質物資捐贈，更動員里幹事與市警局第一分局跨里服務，強化經驗傳承。當看到弱勢長輩們在歲末年初能露出笑容，就是行善團最大的動力。

今年活動另1個大亮點是由南市明輝慈善基金會與台南市立醫院帶來的加碼驚喜，明輝基金會特別與市醫攜手為長輩們額外準備「澎派年菜」，希望長輩在寒冷冬日裡也能享受到熱騰騰、營養均衡的佳餚，守護健康的同時也溫暖心靈。

有一些長輩親自到區公所領取禮物袋與年菜。針對行動不便的長輩，則由各里里幹事與志工親自送貨到府、並關懷長輩的健康。

獨居長輩們到台南東區公所領取春節過年物資與年菜。（東區公所提供）

獨居長輩到台南東區公所領取春節過年物資與年菜。（東區公所提供）

