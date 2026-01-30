為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東社區共生成果分享 萬丹87歲阿嬤教做紅龜粿

    2026/01/30 18:30 記者葉永騫／屏東報導
    萬丹鄉社中社區理事長吳睿朋與阿嬤洪文說明社區特色。（記者葉永騫攝）

    萬丹鄉社中社區理事長吳睿朋與阿嬤洪文說明社區特色。（記者葉永騫攝）

    面對人口高齡老化，讓長輩在熟悉環境安心生活，結合在地特色的共生社區愈來愈重要，屏東縣政府昨天在屏東青年中心舉辦共生社區行動成果分享，萬丹鄉社中社區87歲阿嬤還教導如何做紅龜粿，讓社中記憶永續流傳。

    這次成果展集結縣內10個參與共生行動計畫的社區，展覽自即日起至2月24日，每日上午9時至下午5時開放參觀（除夕至初三休館），透過影像紀錄、文字敘事與實體成果展示，分享各社區如何逐步累積信任、凝聚情感，展覽中的每一個作品、每一則故事，都蘊含居民的用心與投入，不僅展現社區的韌性，也反映屏東土地上深厚而動人的人情溫度。

    例如，萬丹鄉社中社區內有位高齡90歲奶奶，緩緩道出童年時，每年11月15日神明生日，她的爸爸都會灌香腸，她很懷念，也很想爸爸；劇團老師將這段故事融入劇碼，讓珍貴記憶得以溫暖延續。87歲的阿嬤洪文則教導社區民眾如何做紅龜粿，傳承古早的記憶。

    縣府指出，本次展覽不僅是計畫成果的呈現，更是一場關於陪伴、關懷與共同生活的分享；希望民眾透過參觀，感受到社區在日常生活中展現的韌性與創新能量，也讓「共生」不再只是政策名詞，而是真實發生在巷弄、家庭與居民日常中的溫暖行動。

    社區的特色布置成大富翁模式，大家一目了然。（記者葉永騫攝）

    社區的特色布置成大富翁模式，大家一目了然。（記者葉永騫攝）

    各社區展現自己的特色，大家相互觀摩。（記者葉永騫攝）

    各社區展現自己的特色，大家相互觀摩。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播