嘆婚禮變惡夢 新人怒控婚宴飯店服務「從頭雷到尾」

網友分享自身婚禮踩雷，飯店婚宴服務「從頭雷到尾」。（情境照）

有名網友上網分享自身婚禮經驗，痛批知名飯店婚宴服務「從頭雷到尾」，期待已久的人生大事，卻變成一場惡夢，引來不少網友留言聲援。

根據網友說法，訂下婚宴飯店，原是希望能留下一輩子難忘的幸福回憶，沒想到，卻因為飯店糟糕的服務態度，讓原po非常失望。他指出，當初未詳查評價便簽約，沒想到婚宴籌備過程問題不斷。

不只負責窗口回覆慢、溝通反覆，婚禮流程與音樂臨近舉辦前才被告知有問題，場地布置也多次出錯，更誇張的是，婚禮當天工作人員臨時更換，導致流程重新來過，甚至出現「不爽就退費」的消極態度，讓新人備感無助。

婚禮當天狀況連連，不僅花童撒花未事先準備，喜餅一度「消失」被放在不明地點，婚房門把脫落、牆紙剝落，新娘進場還得排隊等電梯，主持人表現也十分糟糕，不但遲到、流程混亂，甚至連基本儀式內容都搞不清楚。

更令新人不滿的是，事後結帳竟被多收9萬元，退款還得多次催促才處理完成。原PO直言，她希望透過分享經驗提醒準新人，婚宴前務必多方查證，避免讓一生一次的重要日子留下遺憾。

文章引發網友共鳴，有網民留言直稱原po並不是首例，更有人納悶，「為什麼這麼爛還可以經營下去？真的有那麼多人買單嗎？」也有網友說，「辛苦你了…感謝幫避雷的各位」。

