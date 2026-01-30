為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台日機場入境事先確認實施第2天 服務廣受好評

    2026/01/30 19:12 記者劉信德／桃園機場報導
    台日機場入境事先確認措施廣受旅客好評。（資料照、記者劉信德攝）

    台日機場入境事先確認措施廣受旅客好評。（資料照、記者劉信德攝）

    台日機場入境事先確認措施邁入實施第二天，整體作業順暢、旅客反應熱烈廣受好評，首日有近千名旅客完成確認，大幅縮短入境時間。

    根據機場公司統計，昨天（29日）新制上路首日，自上午6時45分至下午2時30分，共執行5個航班，包含星宇航空 IT236、IT256、IT714，長榮航空 BR118，以及中華航空 CI194，航線分別飛往日本函館、秋田、仙台、岡山及熊本等地，近千名旅客於桃園機場候機室完成入境事先確認作業，有效縮短抵達日本後的通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。

    本次措施由機場公司與日本出入國在留管理廳合作推動，適用航空公司包含中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，航線涵蓋函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶及大分等11個日本機場，共計15條航線、122個航班。參加對象為自臺灣出發、以「短期滯在」為目的入境日本的旅客，例如觀光、探親或短期商務等，停留期間為90天以內者，均可選擇於桃園機場預先完成相關入境確認程序。

    機場公司指出，「臺日機場入境事先確認」自1月29日起實施至2月25日止，旅客可於登機前在候機室完成資料確認。適逢寒假，出國人潮增加，機場公司提醒旅客提早抵達機場，配合相關安檢規定，以確保通關順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播