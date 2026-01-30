台日機場入境事先確認實施第2天 服務廣受好評

台日機場入境事先確認措施廣受旅客好評。（資料照、記者劉信德攝）

台日機場入境事先確認措施邁入實施第二天，整體作業順暢、旅客反應熱烈廣受好評，首日有近千名旅客完成確認，大幅縮短入境時間。

根據機場公司統計，昨天（29日）新制上路首日，自上午6時45分至下午2時30分，共執行5個航班，包含星宇航空 IT236、IT256、IT714，長榮航空 BR118，以及中華航空 CI194，航線分別飛往日本函館、秋田、仙台、岡山及熊本等地，近千名旅客於桃園機場候機室完成入境事先確認作業，有效縮短抵達日本後的通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。

本次措施由機場公司與日本出入國在留管理廳合作推動，適用航空公司包含中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，航線涵蓋函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶及大分等11個日本機場，共計15條航線、122個航班。參加對象為自臺灣出發、以「短期滯在」為目的入境日本的旅客，例如觀光、探親或短期商務等，停留期間為90天以內者，均可選擇於桃園機場預先完成相關入境確認程序。

機場公司指出，「臺日機場入境事先確認」自1月29日起實施至2月25日止，旅客可於登機前在候機室完成資料確認。適逢寒假，出國人潮增加，機場公司提醒旅客提早抵達機場，配合相關安檢規定，以確保通關順暢。

