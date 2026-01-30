全國栗南瓜選美 首次分組同1人奪雙冠

全國栗南瓜品質評鑑競賽經嚴格評鑑，選出得獎的美瓜。（草屯鎮農會提供）

雖天候異常造成部分栗南瓜染病，收成銳減，草屯鎮農會照常舉辦年度栗南瓜品質評鑑競賽，且首度分大果和小果組分組評鑑，有42組進入決選，小果組則有18組同場比美，多位專家經看外型、觀果肉、嘗果肉，各選出9組大果和3組小果給獎，而瓜農李穎忠技冠群雄，包辦大果和小果的特等獎。

去年10、11月間高溫未雨，草屯鎮栗南瓜大產地的中原里，農民栽植栗南瓜的瓜苗後，遭銀葉粉蝨傳播南瓜捲葉菲律賓病毒，有的整片瓜園葉子枯死，收成銳減，不少只剩2至3成，瓜農為幫自己種的栗南瓜爭取榮譽，仍挑選出條件較好的，今天參加草屯鎮農會舉辦的全國栗南瓜品質評鑑競賽。

請繼續往下閱讀...

草屯鎮農會表示，減產的大果組參加數量雖略有減少，但經初級評選及農藥殘留檢測後，大果組有42組、小果組有18件進入決選，兩組合計60組栗南瓜參加決賽，參加數量與去年相當。而栗南瓜的評選過程非常嚴格，6個單位10為評審專家，由台中農改場副研究員林煜恒擔任主審，所有評審先看栗南瓜的外型評分，接著剖開栗南瓜，看其果肉的顏色、密度，最後品嘗經蒸熟後的果肉的口感，鬆軟、甜度等都是品評重點。

經一個上午的評選，大果組選出特、頭、二、三等獎及優良獎共9名，小果組則選出特等、頭等和二等獎共3名，草屯瓜農李穎忠是此次的大贏家，大果組和小果組都拿下特等獎；而劉金源也很厲害，大果組獲三等獎，小果組則拿下頭等獎。

蒸籠一字排開，負責蒸熟參賽的栗南瓜。（草屯鎮農會提供）

李穎忠種種的栗南瓜獲選小果組特等獎。（草屯鎮農會提供）

李穎忠獲選大果組特等獎的栗南瓜，果型、果肉都很美。（草屯鎮農會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法