基隆春節連假14國道客連每天破百班 「1062台北-金瓜石」加密

交通部公路總局台北市區監理所所長戴邦芳說，長達9天春節連續假期，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具返鄉或出遊。（記者俞肇福攝）

交通部公路總局基隆監理站公布今年春節連續假期基隆地區疏運計畫，提醒民眾，年假長達9天，預估22日（初六）會比往年塞車，建議提早規劃返程，出門前可利用「公路客運即時動態資訊網」網頁、出遊中可利用「iBus公路客運」APP，查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息，掌握公車動態，方便規劃返鄉或出遊行程。

交通部公路總局台北市區監理所所長戴邦芳說，為了鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，公路局協調多家業者實施88條國道客運路線享全票6折優惠；另外也提供轉乘在地客運優惠，舉凡搭乘國道客運、台鐵及台灣高鐵於10小時內，使用電子票證轉乘在地客運，均可享有基本里程（或1段票）免費優惠；轉乘指定幸福巴士路線，則可以免費搭乘。

基隆市位於北北基生活圈之中，無論是前往西部各縣市或是宜花東地區，幾乎都需要到台北市轉乘其他大眾運輸工具，在疏運期間，由基隆往返大台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每日可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

另外，鄰近基隆的新北市瑞芳區水湳洞、金瓜石與九份地區向來是熱門遊玩地點，春節連假期間，基隆客運「1062台北-金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁，民眾多加搭乘大眾運輸工具出遊。

戴邦芳建議，民眾出門前可多利用「公路客運即時動態資訊網」、出遊中可利用「iBus公路客運」APP，查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息，掌握公車動態，方便規劃返鄉或出遊行程，不浪費無謂的候車時間。鎮

交通部公路總局基隆監理站公布今年春節連續假期基隆地區疏運計畫，提醒民眾今年年假長達9天，預估2月22日（初六）會比往年塞車，建議民眾提早規劃返程。（記者俞肇福攝）

交通部公路總局基隆監理站公布今年春節連續假期基隆地區疏運計畫及替代道路。（記者俞肇福攝）

